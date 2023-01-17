У пісні духовенство згадує скандального очільника УПЦ МП.

Вінницька єпархія Української православної церкви Московського патріархату опублікувала відеокавер на пісню "Батько наш Бандера".

Відео опубліковано на YouTube-каналі єпархії. У підписі до ролика вказано, що композицію заспівало духовенство Мукачівської єпархії:

"Народна творчість, виконує духовенство Мукачівської єпархії".

Автентичність відеозапису підтвердив єпископ Баришівський (Київська єпархія) Віктор Коцаба. "Батько наш Онуфрій, УПЦ нам мати. Ми за свою церкву будем воювати", - такі слова звучать у кавері.

Обшуки на об'єкті УПЦ МП на Закарпатті

Служба безпеки України провела перевірку у монастирі УПЦ Московського патріархату на Закарпатті. Виявилося, що там черниці закликали до "пробуждения матушки-Руси".

Окрім цього, в СБУ розповіли, що в монастирі згадували під час молебнів патріарха РПУ Кирила, хоча той "благословляв" військових РФ, аби ті вбивали українців.

Також співробітники СБУ знайшли велику кількість агітаційно-пропагандистських матеріалів. У знайдених брошурах заперечується право України на незалежність і наголошується, що Росію, Україну та Білорусь "нельзя разделить".

Вас також можуть зацікавити новини: