Матері дитини всього 16 років.

Батькові дитини, яку народила 16-річна дівчина на Закарпатті, загрожує тюремне ув'язнення.

У сюжеті ТСН розповіли деталі цієї історії.

Нагадаємо, 7 січня жінка повідомила медикам, що знайшла у коробці в смітнику немовля. Лікарям ситуація здалася дивною, тому вони викликали на місце поліцію. З'ясувалося, що жінка вигадала цю історію, щоб приховати вагітність 16-річної доньки.

37-річна мати породіллі лише за дві години розпитувань зізналася поліцейським, що дитину народили її донька.

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Зараз 16-річна мати разом з дитиною знаходяться в пологовому відділенні Іршавської лікарні. Дівчинку назвали Марійкою.

"На обліку ця породілля не перебувала, нічого про неї не відомо було, що вона вагітна. Мати це приховувала", - розповів акушер-гінеколог Антон Горзов.

Дівчину у лікарні відвідує 22-річний батько дитини. У поліції вже відкрили кримінальне провадження через зносини з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

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