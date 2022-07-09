Відомо, що жінка потрапила в російську окупацію у Бучі та почала волонтерити. 8 березня їй вдалося виїхати через Ірпінь до Києва.

З України висилають білоруську волонтерку Карину Потьомкіну, яка лише 30 червня отримала "Подяку" за волонтерську роботу у звільненій від російських окупантів Бучі.

На своїй сторінці у Facebook 9 липня жінка повідомила, що має залишити Україну за приписом Державної міграційної служби, і опублікувала фото позначки у своєму паспорті.

Відповідно до позначки, датованої 5 липня, кінцевий термін перебування Потьомкіної в Україні спливає у четвер, 14 липня.

У коментарі Настоящему времени Потьомкіна зазначила, що досі перебувала на території України без реєстрації: вона жила та працювала у Бучі. За словами жінки, вона "легально перебувала на території України 180 днів", але документи на політичний притулок не подавала.

Жінка телефонувала до міграційної служби України, де їй сказали, що поки не приймають заяви про надання притулку, тому що в країні воєнний стан, але пообіцяли передзвонити, "коли війна закінчиться".

Згодом співробітник міграційної служби забрав у Потьомкіної паспорт і сказав, що їй буде виписано штраф за порушення умов перебування в Україні, але "мінімальний, бо вона волонтер".

За даними Gwara Media, Потьомкіна - одна з тих, кому загрожувала в’язниця за незгоду з режимом самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Відомо, що жінка потрапила в російську окупацію у Бучі та почала волонтерити. 8 березня їй вдалося виїхати через Ірпінь до Києва. Після деокупації Бучі Потьомкіна повернулася та продовжила волонтерську діяльність.

Звірства росіян у Бучі: що відомо

Після того, як ввечері 2 квітня Генштаб ЗСУ оголосив про остаточне звільнення всієї Київської області від російських окупантів, почала з'являться інформація про їхні звірства. Вони вбивали, катували та гвалтували людей.

Правоохоронці виявили братські могили з тілами вбитих мирних мешканців.

Зокрема, станом на початок травня було відомо про понад 400 мешканців Бучі, які були закатовані та розстріляні окупантами. У місті також пошкоджено понад 1 тис. 170 будівель.

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