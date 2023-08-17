Вікторії Кохановській інкримінують заперечення збройної агресії РФ проти України.

Оголошено підозру проросійській пропагандистці - блогерші, яка публічно заперечувала збройну агресію Росії і брала активну участь у провокаціях на території Києво-Печерської лаври.

Про це повідомляє Служба безпеки України. При цьому прізвище фігурантки у відомстві не називають. Як повідомили УНІАН джерела в правоохоронних органах, йдеться про скандальну активістку УПЦ Московського патріархату Вікторію Кохановську.

В СБУ зазначають, що наприкінці березня і на початку квітня 2023 року жінка "розганяла" у соцмережах власні відеостріми, в яких підбурювала людей чинити спротив законним діям правоохоронців та ображала релігійні почуття українців.

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"На власній сторінці у Фейсбуці фігурантка заперечувала факти російської збройної агресії й називала війну в Україні "внутрішнім громадянським конфліктом", - зазначають в українській спецслужбі.

В повідомленні сказано, що блогерша викладала у соцмережі власні псевдопрогнози про "невідворотність" захоплення всієї території нашої держави і намагалась дискредитувати українських захисників. При цьому зазначається, що все це підхоплювалося російськими телеканали та інтернет-ресурси, які подавали це як нібито позицію пересічних громадян України.

Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти підривної діяльності фігурантки на користь країни-агресора.

В СБУ зазначають, що жінці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виготовлення, поширення матеріалів, у яких міститься заперечення збройної агресії рф проти України виражене у представленні її як внутрішнього громадянського конфлікту). Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігурантки та обрання їй запобіжного заходу. В СБУ зазначають, що цією статтею зловмисниці загрожує тюремне ув’язнення з конфіскацією майна.

В Офісі Генерального прокурора зазначають, що підозрювана також брала активну участь у протестах проти виселення УПЦ Московського патріархату з Києво-Печерської Лаври, а також переходу УПЦ МП до Православної церкви України.

Що відомо про підозрювану

Як повідомляв УНІАН, під час подій, пов’язаних із розірванням договору про оренду з УПЦ МП щодо Києво-Печерської лаври, у березні почалися протистояння за участю парафіян цієї церкви, серед яких досить активною була Вікторія Кохановська. Вона роздавала інтерв’ю, вступала в суперечку з журналістами, заявляла про нібито переслідування вірян УПЦ МП.

Її викликали на допит у справі екс-намісника Києво-Печерської Лаври Павла Лебідя (в народі Паша Мерседес), якого спочатку підозрювали у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі і виправданні російської агресії. Тоді Кохановська заявляла, що справа сфабрикована.

Незадовго до виклику на допит Кохановська опублікувала у Facebook провокаційне відео, де закликала відстоювати своє віросповідання, конституційні права та не думати про матеріальні блага. Крім того, вона обурилася, що УПЦ МП звинуватили у загрозі національній безпеці. На її переконання, загрозу нацбезпеці несуть "чиновники, які махають прапорами".

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