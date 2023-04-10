В організації, яку очолює Кохановська, уточнили, що це допит у справі митрополита Павла.

Служба безпеки України викликала на допит скандальну активістку УПЦ Московського патріархату Вікторію Кохановську. Напередодні цього вона опублікувала відео зі звинуваченнями української влади та закликами до віруючих "боротися за свої права".

Повістку на допит в СБУ Кохановська продемонструвала журналістам. Згодом у мережі з'явилося відео, як поліціянт супроводжує її до автівки.

Як зазначається у повістці, скандальну прихильницю УПЦ МП викликали на допит як свідка у кримінальній справі. Незадовго до виклику на допит Кохановська опублікувала у Facebook провокаційне відео.

Відео дня

У відеозверненні до українців Кохановська закликала відстоювати своє віросповідання, конституційні права та не думати про матеріальні блага. Крім того, вона обурилася, що УПЦ МП звинуватили загрозі національній безпеці. На її переконання, загрозу нацбезпеці несуть "чиновники, які махають прапорами".

Згодом у так званій організації, якою керує провокаторка, уточнили, що вона поїхала на допит як свідок у справі митрополита Павла, більш відомого як "Паша Мерседес".

Нагадаємо, що Вікторія Кохановська - відома прихильниця УПЦ МП, провокаторка. Вона організовує та очолює мітинги за УПЦ МП, називає себе правозахисницею та масово заявляє у поліцію про "утиски УПЦ МП".

Справа "Паші Мерседеса"

1 квітня митрополиту УПЦ МП Павлу вручили підозру. Його обвинувачують у расовій, національній, регіональній, релігійній дискримінації та за іншими ознаками, а також за виправдання, визнання правомірною, заперечення війни Росії проти України, вихваляння окупантів.

Шевченківський суд Києва в цей же день обрав представнику УПЦ МП запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на два місяці, а також зобов'язали носити електронний браслет.

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