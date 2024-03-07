За словами голови комітету з питань свободи слова, варто з'ясувати, чому такий прибутковий бізнес у нас "дуже недооподатковуваний".

Верховна Рада готує запит до податкової служби щодо комерційної діяльності Telergam-каналів. Про це в інтерв'ю Детектор Медіа розповів голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

За його словами, планується надіслати запит до Державної фіскальної служби окремо по Telergam, "і по тих пабліках, де ми бачимо багато реклами, економічну активність".

"Переконаний, ми побачимо, що якщо й сплачуються податки, то це сльози та краплі. Тому зараз ключова історія – не лише домовитися з Павлом Дуровим про те, щоб ми мали механізми впливу на російську пропаганду, а й про те, щоб з'ясувати, чому такий прибутковий бізнес у нас, швидше за все, дуже недооподатковуваний", - сказав Юрчишин.

Також, за його словами, анонімні канали мають реєструватися як медіа.

"Закон про медіа дозволяє реєструватися електронним медіа. ... Анонімність — це безвідповідальність і можливість не бути прозорими. Свобода слова — це похідне від відповідальності. Анонімність - це не про свободу слова, це про свободу верзти будь-що і ніяк за це не відповідати", - додав депутат.

Заборона Telegram в Україні

Днями у комітеті ВР дали оцінку забороні Telegram в Україні. За словами голови парламентського комітету з питань свободи слова Ярослава Юрчишина, адміністрація Telegram наразі відмовляється йти на контакт із українською владою.

За його словами, за таких умов "звісно логічним" виглядає блокування месенджера.

Раніше в РНБО відповіли на ініціативу заборонити роботу соціальної мережі Telegram в Україні. За словами голови Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, заборонити чи заблокувати Telegram в Україні неможливо.

Він зазначив, що необхідно розумно працювати з цими медіа для захисту країни від ворожих вкидів та ІПСО "і далі душити проросійські сегменти медіаполя разом".

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