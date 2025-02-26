"Азов" також розповів про той шлях, який був пройдений Кротевичем з 2014 року.

Підполковник Богдан Кротевич із позивним "Тавр" завершує службу і залишає посаду начальника штабу 12-ї бригади спеціального призначення "Азов", йдеться в офіційному Telegram-каналі бригади.

"Командування та особовий склад 12-ї бригади "Азов" дякує другу "Тавру" за понад 10 років відданої служби. Він став частиною "Азова" у 2014 році та пройшов шлях від піхотинця до командира взводу. Суворий і вимогливий, він завжди прагнув високого рівня дисципліни та підготовки", - йдеться в публікації.

Там повідомляється, що "Тавр" брав участь у багатьох ключових бойових діях за часів АТО/ООС. У 2021 році він очолив штаб "Азова" і незабаром, уже після початку повномасштабної війни, брав участь в управлінні оборони Маріуполя.

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Після повернення з полону у вересні 2022 року, він, зокрема, займався масштабуванням підрозділу до 12-ї бригади "Азов" і координацією дій бригади на Запорізькому напрямку під час літнього контрнаступу 2023 року.

"Повернувшись до виконання обов'язків начальника штабу бригади, "Тавр" докладав значних зусиль для забезпечення успішної оборони та контрнаступальних дій "Азова" на Кремінському та Торецькому напрямках", - підкреслює "Азов" у публікації.

За словами самого Богдана Кротевича, "Азов" сформував його не тільки як чоловіка, а й як патріота України, за що він завжди буде вдячний колективу.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Україна у війні робить менше помилок, ніж РФ, але треба включати голову. Зокрема, Кротевич нагадав, що після повернення з російського полону він написав у Twitter, що "війна - це низка помилок, і перемагає той, хто робить їх менше".

Крім того, він розповідав про необхідні обсяги мобілізації для війни. Кротевич підкреслив, що може знадобитися як півмільйона військових, так і один або два мільйони.

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