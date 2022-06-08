В області відбулася ротація окупаційних військ.

В Запорізької області на окупованих територіях серед колаборантів почалися сутички.

Про це повідомив голова Запорізької обласної Військової адміністрації Олександр Старух.

"Попри всі заяви окупантів, Запорізька область залишається і завжди буде частиною України. Випадки колаборації тільки поодинокі, а ті хто вирішив допомагати ворогові, вже почали про це шкодувати... Через спрагу наживи та влади, серед колаборантів почалися сутички. Про це свідчить поява випадків з підривами та вибухами на окупованих територіях. Зрадники бояться за своє життя і тепер мріють втекти з нашої області до Криму", - повідомив голова поклику.

Старух також повідомив, що в області відбулася ротація окупаційних військ.

"З початку тижня на тимчасово окупованих територіях було помічено різке зменшення кількості окупаційних військ. Виявилося, що ворожі сили з кінця минулого тижня проводять ротацію. Замість тих, хто здійснював безчинства на окупованих територіях, на територію зайшли свіжі сили, переважно вихідці з ДНР", - зазначив він.

Голова обласної адміністрації прокоментував ситуацію з курортним сезоном цього року.

"Курортний сезон провалений. Це велика проблема, адже жителі Бердянська, Приморська, Кирилівки жили з курортного сезону. Туди приїжджали мільйони людей на відпочинок. Зараз, під час війни, ніякого курортного сезону не буде. Його відсутність ускладнить економічну ситуацію на цих територіях", - сказав Старух.

За його словами, основною причиною, що сезон не відкритий, є велика небезпека і непередбачуваність ворожих сил.

Ситуація в Запорізькій області:

Станом 7 червня сили оборони на запорізькому напрямку продовжували ведення оборонної операції, дають відповідь ворогові та знищують його живу силу і техніку

8 червня 2022 року колаборанти анонсували "референдум" про приєднання Запорізької області до Росії.

Також колаборантка Галина Данильченко, яка очолила Мелітополь після окупації російськими військами, заявила про початок у місті підготовки до референдуму про входження захопленого противником регіону до складу Російської Федерації.

В офісі президента України тим часом зазначають, що будь-які заяви Росії про "референдуми" і "народні республіки" абсолютно нікчемні.

На зайнятих територіях окупанти продовжують займатися і мародерством, зокрема, викрадають автомобілі.

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