Йому повідомлено про підозру за двома статтями - державна зрада та колабораційна діяльність.

Служба безпеки зібрала докази державної зради депутата Херсонської облради Юрія Ковальова, який наразі входить до складу окупаційної "держдуми Херсонської області" від путінської партії "Єдина Росія".

Як зазначають в СБУ, фігурант є старшим братом екснардепа-зрадника Олексія Ковальова, який після окупації обласного центру публічно підтримав "приєднання" регіону до РФ і став "заступником" гауляйтера Сальдо "з питань сільського господарства".

"Використовуючи "статус" свого брата, Юрій Ковальов "переорієнтував" на потреби країни-агресора понад 20 підконтрольних компаній у регіоні. Для цього здійснив їхню "перереєстрацію" за російським законодавством. Серед них - місцевий агрохолдинг, який цього року переправив у Росію майже 35 тисяч тонн українського зерна на загальну суму 140 млн грн", - повідомили в СБУ.

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Також встановлено, що за вказівкою Юрія Ковальова підконтрольні йому автозаправні станції здійснювали "позачергове" забезпечення пальним військової техніки РФ, у тому числі ворожих танків та бронемашин. Крім того, компанії фігуранта активно постачали "продпайки" для рашистів, які перебувають на російських блокпостах в окупованій частині регіону.

Також підприємства Юрія Ковальова регулярно фінансують бюджет країни-агресора у вигляді сплати "податків" та "зборів". Тільки за серпень 2022 року одна з його агрокомпаній перерахувала на користь загарбників майже 3 млн російських рублів.

На підставі зібраних доказів Юрію Ковальову повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Оскільки він перебуває на тимчасово окупованій території України, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.

Що відомо про Ковальових

Як повідомляв УНІАН, з початку повномасштабного вторгнення РФ нардеп від "Слуги народу" Олексій Ковальов перебував на тимчасово окупованій території Херсонської області, де активно співпрацював з окупаційними військами. На початку квітня його виключили з фракції "Слуга народу". Також проти нього було відкрито кримінальне провадження за колабораційну діяльність. Крім того, екс-нардепа звинуватили у держзраді та пособництві державі-агресору.

28 серпня 2022 року депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань повідомив про вбивство колаборанта Олексія Ковальова. Пізніше стало відомо, що в Голій Пристані на Херсонщині вбито не лише колишнього народного депутата-зрадника Ковальова, а й його співмешканку.

Згодом Ковальова було позбавлено депутатських повноважень "у зв'язку з його смертю".

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