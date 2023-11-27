Служба безпеки зібрала докази державної зради депутата Херсонської облради Юрія Ковальова, який наразі входить до складу окупаційної "держдуми Херсонської області" від путінської партії "Єдина Росія".
Як зазначають в СБУ, фігурант є старшим братом екснардепа-зрадника Олексія Ковальова, який після окупації обласного центру публічно підтримав "приєднання" регіону до РФ і став "заступником" гауляйтера Сальдо "з питань сільського господарства".
"Використовуючи "статус" свого брата, Юрій Ковальов "переорієнтував" на потреби країни-агресора понад 20 підконтрольних компаній у регіоні. Для цього здійснив їхню "перереєстрацію" за російським законодавством. Серед них - місцевий агрохолдинг, який цього року переправив у Росію майже 35 тисяч тонн українського зерна на загальну суму 140 млн грн", - повідомили в СБУ.
Також встановлено, що за вказівкою Юрія Ковальова підконтрольні йому автозаправні станції здійснювали "позачергове" забезпечення пальним військової техніки РФ, у тому числі ворожих танків та бронемашин. Крім того, компанії фігуранта активно постачали "продпайки" для рашистів, які перебувають на російських блокпостах в окупованій частині регіону.
Також підприємства Юрія Ковальова регулярно фінансують бюджет країни-агресора у вигляді сплати "податків" та "зборів". Тільки за серпень 2022 року одна з його агрокомпаній перерахувала на користь загарбників майже 3 млн російських рублів.
На підставі зібраних доказів Юрію Ковальову повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).
Оскільки він перебуває на тимчасово окупованій території України, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.
Що відомо про Ковальових
Як повідомляв УНІАН, з початку повномасштабного вторгнення РФ нардеп від "Слуги народу" Олексій Ковальов перебував на тимчасово окупованій території Херсонської області, де активно співпрацював з окупаційними військами. На початку квітня його виключили з фракції "Слуга народу". Також проти нього було відкрито кримінальне провадження за колабораційну діяльність. Крім того, екс-нардепа звинуватили у держзраді та пособництві державі-агресору.
28 серпня 2022 року депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань повідомив про вбивство колаборанта Олексія Ковальова. Пізніше стало відомо, що в Голій Пристані на Херсонщині вбито не лише колишнього народного депутата-зрадника Ковальова, а й його співмешканку.
Згодом Ковальова було позбавлено депутатських повноважень "у зв'язку з його смертю".