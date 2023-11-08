Сьогодні Маліновський районний суд Одеси оголосив вирок Сальдо.

Маліновський районний суд Одеси визнав винним та заочно призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі гауляйтеру Херсонської області Володимиру Сальдо.

Як повідомила пресслужба суду, вирок ухвалено сьогодні, 8 листопада. Володимир Сальдо, який був головою окупаційної "військово-цивільної адміністрації Херсонської області", а нині - виконуючий обов'язки "губернатора Херсонської області" (під російською окупацією) винний у скоєні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1, ч. 1 ст. 436-2 КК України (державна зрада в умовах воєнного стану, колабораційна діяльність, виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників).

"Судовий розгляд відбувався у спеціальному судовому провадженні in absentia (за відсутності обвинуваченого). При цьому судом було вжито всіх заходів про виклик обвинуваченого у судові засідання" - наголошують у пресслужбі.

Під час дебатів сторона обвинувачення просила визнати Сальдо винним та призначити покарання - 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Своєю чергою, захисник фігуранта наполягав на виправдовувальному вироку.

Оцінивши докази, які були подані сторонами кримінального провадження, суд дійшов висновку, що винуватість Сальдо доведена. Його засуджено до 15 років тюрми з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими повноваженнями на підприємствах, установах і організаціях всіх форм власності строком на 15 років.

Діяльність Сальдо в Україні

Згідно з відкритими джерелами, Володимир Сальдо народився 12 червня 1956 року на Миколаївщині.

Був депутатом Херсонської міської ради, заступником голови Херсонської облдержадміністрації з питань житлово-комунальної сфери, міського господарства, будівництва, інвестицій. Обирався херсонським міським головою, керував херсонським обласним осередком у "Партії регіонів", яка наразі заборонена в Україні, депутатом ВР тощо.

Після окупації Херсона російськими військами, в ході російського вторгнення в Україну, призначений головою окупаційної адміністрації Херсона. У червні 2022 року отримав російське громадянство від тимчасової окупаційної влади Херсона. Із серпня 2022 року є членом партії "Єдина Росія".

В Одесі вирок отримав зрадник, який увійшов до складу ССО ЗСУ

Нагадаємо, в Одесі до 15 років тюрми засуджений житель Херсона, який увійшов до складу оперативно-бойової групи ССО ЗСУ, а потім "злив" окупантам військових та волонтерів. За даними слідства, фігурант прийняв відповідну пропозицію від представників збройних формувань РФ та активно сприяв їм у веденні підривної діяльності проти України. Зокрема, він повідомив ворогу про існування, місце розташування та адресу конспіративних квартир Сил спецоперацій Збройних сил України ЗСУ у Херсоні, а згодом - про схрони зброї та фактичне місце перебування співробітників ССО ЗСУ.

Вас також можуть зацікавити новини: