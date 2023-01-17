Чиновник активно співпрацював з окупантами в Херсонській області.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав розпорядження про позбавлення повноважень нардепа Олексія Ковальова ("Слуга народу") "у зв'язку з його смертю". Чиновник з Херсонської області перейшов на бік окупантів після російського вторгнення в Україну.

"Доля колаборантів і зрадників. Розпорядження про дострокове припинення повноважень нардепа Ковальова. У зв'язку зі смертю. Не співчуваю", – написав Стефанчук на своїй сторінці в Facebook, опублікувавши фото розпорядження про позбавлення Ковальова повноважень.

Олексій Ковальов: що відомо колаборанта

З початку повномасштабного вторгнення РФ нардеп від "Слуги народу" Олексій Ковальов перебував на тимчасово окупованій території Херсонської області, де активно співпрацював з окупаційними військами. На початку квітня його виключили з фракції "Слуга народу".

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Проти нього було відкрито кримінальне провадження за колабораційну діяльність. Також екс-нардепа звинувачують у держзраді та пособництві державі-агресору.

28 серпня депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань повідомив про вбивство колаборанта Олексія Ковальова.

Пізніше стало відомо, що в Голій Пристані на Херсонщині вбито не лише колишнього народного депутата-зрадника Ковальова, а й його співмешканку.

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