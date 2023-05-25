Рішення прийняли з метою засудження діяльності комуністчиного тоталітарного режиму.

У рамках засудження діяльності комуністчиного тоталітарного режиму Київрада позбавила звання "Почесний громадянин Києва" Леоніда Брежнєва та ще 5 осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення підтримали 82 депутатат Київради з 91 зареєстрованого у сесійній залі. Також звання позбавили Олексія Єпішева, Віталія Масола, Кирила Москаленка, Олексія Федорова та Чионг Тіня. З повним списком Почесних громадян Києва можна ознайомитись за посиланням.

Згідно з текстом рішення, Київрада вирішила позбавити звання "Почесний громадянин Києва" осіб, які: "були обрані і працювали на керівних посадах Комуністичної партії Радянського Союзу, Комуністичної партії України, Комуністичної партії іншої союзної респубілки колишнього РСРС, починаючи з секретаря районного комітету і вище, та/або були обрані та працювали на керівних посадах, починаючи з посад секретаря ЦК ЛКСМ і вищі, та/або були штатними працівниками, негласними агентами КДБ СРСР, КДБ УРСР або інших союзних республік колишнього СРСР, в головному розвідувальному управлінні міністерства оборони СРСР, закінчили вищі навчальні заклади КДБ СРСР крім технічних спеціальностей".

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Звання Почесного громадянина Києва

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада Київрада підтримала рішення, відповідно до якого екс-прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон став Почесним громадянином Києва.

Звання "Почесний громадянин міста Києва" встановлено з метою заохочення і стимулювання працівників підприємств, установ та організацій як міста Києва, так і громадян України, іноземних громадян за визначні заслуги у розвитку економіки та соціальної сфери української столиці, збагачення національної інтелектуальної і культурної спадщини, плідну громадську діяльність.

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