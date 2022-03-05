Міністерство внутрішніх справ Британії повідомило, що збільшило кількість зустрічей для подачі заяв на сімейну візу до 6 тис. на тиждень.

Влада Великобританія спростила в'їзд для українських біженців, яких хочуть забрати до себе родичі, які проживають в країні.

Міністерство внутрішніх справ Британії повідомило, що збільшило кількість зустрічей для подачі на сімейну візу з 500 до 6 тис. на тиждень, щоб прискорити подачу заявок від осіб, які мають намір возз'єднатися з родичам у Великобританії, повідомляє The Guardian.

Крім того, для українських біженців збільшили термін перебування в країні з року до трьох років.

Чиновники заявили, що говорити про те, скільки людей подадуть заяви, поки рано.

Чиновники пообіцяли, що незабаром відкриється "маршрут необмеженого спонсорства" для українців без родинних зв'язків, що дозволить громадам, місцевій владі та іншим спонсорам підтримати бажаючих приїхати до Великобританії. Деталі цієї схеми поки опрацьовуються.

Британський Червоний Хрест привітав оголошення про сімейні візи, але закликав уряд дозволити українцям подорожувати до Британії без візи, "відповідно до підходу, прийнятого в ЄС", додавши, що "важливо, щоб люди, які не мають родичів у Великобританії також могли безпечно дістатися сюди".

Як повідомляв УНІАН, країни Євросоюзу погодилися надати українським біженцям негайний дозвіл на перебування в їхніх країнах без візи терміном на один рік. Зокрема, було прийнято рішення застосувати безпрецедентну міру, відому як Директива про тимчасовий захист, щодо всіх українців, які хочуть приїхати в країну ЄС.

Це означає, що будь-який громадянин України може перебувати в межах ЄС або Шенгенської зони протягом року без необхідності звертатися за візою або подавати заяву про надання притулку.