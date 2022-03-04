Після початку вторгнення Російської Федерації в Україну держави ЄС почали приймати біженців з нашої країни. Спеціальні центри були створені в Польщі, Румунії, Чехії та інших частинах Європи. А у Великобританії українців планують селити у конфіскованих особняках російських олігархів. Скільки саме наших громадян вже виїхало за кордон, стало відомо завдяки оновленим даним на сайті Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.
Станом на 4 березня, Україну покинуло 1 мільйон 210 тисяч осіб. З них майже 650 тис. виїхало до Польщі, яка намагається всіляко підтримувати нас у важку хвилину. На другому місці Угорщина з показником 144,7 тис. біженців. А замикає першу трійку Молдова, куди відправилося 103 тисячі українських громадян. Нагадаємо, що чоловікам від 18 до 60 років виїзд з нашої країни заборонений. Покинути межі держави можуть жінки, діти і люди похилого віку.
Війна Російської Федерації проти України
- Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.