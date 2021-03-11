Він розпочне роботу з 16 березня.

Рада національної безпеки та оборони ухвалила рішення про створення Центру протидії дезінформації.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу за результатами засідання Ради нацбезпеки.

"Рішенням РНБО такий центр сьогодні був створений. Він почне працювати з наступного вівторка", - розповів він.

За словами Данілова, Центр буде розташований у ситуаційному центрі РНБО, що на вулиці Банковій.

"Зараз відбувається активізація. І в щоденному режимі - "24 на 7 на 365" - цей центр буде працювати. До нього будуть залучені представники нашої розвідспільноти, відповідні міністерства і відомства, і ми зможемо дати відсіч тій дезінформації, яка останнім часом є на території нашої країни з боку Російської Федерації", - наголосив секретар РНБО.

Данілов також уточнив, що наразі у центрі працюватимуть співробітники Апарату РНБО, а найближчим часом буде виданий указ президента щодо роботи центру.

За його словами, керівника центру президент призначатиме своїм указом.

У чому суть Центру

23 вересня 2020 року президент Володимир Зеленський під час виступу на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної асамблеї ООН заявив, що Україна готова ініціювати створення у Києві штаб-квартири міжнародного офісу з протидії дезінформації та пропаганді.

9 березня Зеленський під час виступу на форумі "Україна 30. Культура, медіа, туризм" анонсував початок роботи Центру протидії дезінформації вже найближчим часом.

За словами міністра культури та інформполітики Олександра Ткаченка, повна назва установи - Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Метою створення такого центру є нейтралізація впливу дезінформації та маніпулятивної інформації та швидке, проактивне реагування на ключові теми, в рамках яких поширюються фейки і пропаганда.

Основними напрямами роботи Центру буде виявлення, реагування, протидія, просвіта, комунікаційні проекти.

За словами Ткаченка, буде проводитись оцінка інформації, яка визначає ключові теми, які потребують реагування. В майбутньому передбачається існування власної системи контент-аналізу Центру.

"Реагування відбуватиметься на визначені ключові теми, в рамках яких поширюється дезінформація або маніпулятивна інформація. Кризове реагування, тому що кризи у нас постійно відбуваються. Що важливе – це "one voice policy" (політика "єдиного голосу" – УНІАН), взаємодія з прес-службами органи влади, їх спеціалістами з комунікацій. Протидія буде через складання карти виявлених ботоферм та здійснення заходів з їх блокування, в тому числі у співпраці з Facebook", - додав він.

Ткаченко зауважив, що Центр розроблятиме зміни до законодавства України щодо санкцій та поширення дезінформації та займатиметься проактивним інформуванням суспільства щодо офіційної позиції України з питань, які можуть стати потенційно загрозливими з точки зору дезінформації.

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Автор: Антоніна Доломанжи