17 квітня окупанти викрали сина Буряка на блокпосту у Василівці та відвезли хлопця у невідомому напрямку.

З полону окупантів звільнили 16-річного сина голови Запорізької районної військової адміністрації Олега Буряка.

Про це у Facebook повідомив сам Буряк.

"Влад вдома", - написав він.

Голова РВА подякував усім за допомогу та підтримку.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня стало відомо, що у Запоріжжі російські окупанти викрали 16-річного сина голови Запорізької РДА Олега Буряка. За попередніми даними, Буряк заявив, що його 16-річного сина росіяни викрали на блокпості у Василівці. Юнак їхав у машині, яка рухалася у складі евакуаційної колони з Мелітополя в Запоріжжі.

Пізніше голова Запорізької РДА повідомив, що окупанти тримали авто на блокпості близько трьох годин, після чого відпустили всіх, крім Владислава.

"Владислав був на задньому сидінні авто і щось дивився на мобільному телефоні. Тоді на блокпості російський військовий звернувся до нього з питанням, чи не веде він відеозйомку. Мій син нічого не відповів, і тоді окупант забрав у нього телефон. Після цього почалася перевірка документів. Я думаю, що коли російський військовий побачив прізвище Буряк, відразу все стало зрозуміло. Напевно, у них вже була інформація про мене, яку посаду я займаю", - розповів Буряк.

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