Олег Буряк зазначив, що з російськими військовими намагаються домовитися про повернення сина, але безрезультатно

Російські окупанти викрали сина глави Запорізької райдержадміністрації Олега Буряка. Владиславу всього лише 16 років.

Про це Буряк розповів під час брифінгу.

Інцидент стався 8 квітня об 11: 22 на російському блокпості у Василівці, коли його проїжджала евакуаційна колона з Мелітополя в Запоріжжі.

За словами Буряка, окупанти тримали авто на блокпості близько трьох годин, після чого відпустили всіх, крім Владислава. Наразі його місцеперебування невідоме.

"Владислав був на задньому сидінні авто і щось дивився на мобільному телефоні. Тоді на блокпості російський військовий звернувся до нього з питанням, чи не веде він відеозйомку. Мій син нічого не відповів, і тоді окупант забрав у нього телефон. Після цього почалася перевірка документів. Я думаю, що коли російський військовий побачив прізвище Буряк, відразу все стало зрозуміло. Напевно, у них вже була інформація про мене, яку посаду я займаю", - розповів голова Запорізької РДА.

Крім того, він розповів, що викрадачі подзвонили днями мамі Владислава і вони змогли трохи поговорити. Зараз ведуться переговори щодо повернення підлітка дитини з полону, але поки видимих результатів немає.

"Мій син ні військовий, ні політик. Я не розумію, чому досі утримують мою дитину", - підсумував Буряк.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Запоріжжі Російські окупанти викрали 16-річного сина голови Запорізької РДА Олега Буряка. За попередніми даними, Буряк заявив, що його 16-річного сина росіяни викрали на блокпості у Василівці. Юнак їхав у машині, яка рухалася у складі евакуаційної колони з Мелітополя в Запоріжжі.

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