Російські окупанти викрали сина глави Запорізької райдержадміністрації Олега Буряка. Владиславу всього лише 16 років.
Про це Буряк розповів під час брифінгу.
Інцидент стався 8 квітня об 11: 22 на російському блокпості у Василівці, коли його проїжджала евакуаційна колона з Мелітополя в Запоріжжі.
За словами Буряка, окупанти тримали авто на блокпості близько трьох годин, після чого відпустили всіх, крім Владислава. Наразі його місцеперебування невідоме.
"Владислав був на задньому сидінні авто і щось дивився на мобільному телефоні. Тоді на блокпості російський військовий звернувся до нього з питанням, чи не веде він відеозйомку. Мій син нічого не відповів, і тоді окупант забрав у нього телефон. Після цього почалася перевірка документів. Я думаю, що коли російський військовий побачив прізвище Буряк, відразу все стало зрозуміло. Напевно, у них вже була інформація про мене, яку посаду я займаю", - розповів голова Запорізької РДА.
Крім того, він розповів, що викрадачі подзвонили днями мамі Владислава і вони змогли трохи поговорити. Зараз ведуться переговори щодо повернення підлітка дитини з полону, але поки видимих результатів немає.
"Мій син ні військовий, ні політик. Я не розумію, чому досі утримують мою дитину", - підсумував Буряк.
Як раніше повідомляв УНІАН, у Запоріжжі Російські окупанти викрали 16-річного сина голови Запорізької РДА Олега Буряка. За попередніми даними, Буряк заявив, що його 16-річного сина росіяни викрали на блокпості у Василівці. Юнак їхав у машині, яка рухалася у складі евакуаційної колони з Мелітополя в Запоріжжі.