Хто саме огороджує місце страшної аварії та скільки буде стовпчиків, робочі не кажуть.

На місці смертельної дорожньої аварії в Харкові встановлюють металеві стовпчики - якби це зробили вчасно, життя шістьох людей вдалося б врятувати.

Про це повідомляє "Суспільне".

Стовпчики почали облаштовувати на вулиці Сумській - саме тут чотири роки на перехресті водійка Lexus Олена Зайцева проїхала на червоне світло світлофора з перевищенням швидкості, врізалася в інше авто й збила групу пішоходів.

Встановлення стовпчиків мають завершити до кінця дня, стверджують дорожні робочі. Проте скільки саме їх має бути, або ж яка організація чи служба за це відповідає, лишилося невідомили. Тим часом дорога, де працюють робочі, була частково й тимчасово перекрита.

ДТП за участю Зайцевої у Харкові: що відомо

Читайте такожЗМІ дізналися, як винуватиця страшної аварії у Харкові Зайцева живе за ґратами18 жовтня 2017 року в Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова сталося зіткнення "Лексуса "20-річної Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора з перевищенням дозволеної швидкості, і автомобіля "Фольксваген Туарег", за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов.

Після зіткнення "Лексус" вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. Внаслідок ДТП на місці загинули п'ятеро людей, ще одна людина померла від травм у лікарні.

26 лютого 2019 року Київський районний суд Харкова визнав Дронова і Зайцеву винними у скоєнні ДТП і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі термінами по 10 років кожному.

Автор: Станіслав Кожемякін