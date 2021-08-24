На захід прийшли багато іноземців - як офіційно запрошених, так і звичайних туристів.

Через металошукачі у центрі Києва утворилися черги охочих подивитись на парад.

Як передає кореспондент УНІАН, люди починають сходитись на вулицю Хрещатик для того, щоби подивитись парад з нагоди 30-річчя Дня незалежності України. На прилеглих до Крещатика вулицях встановлено рамки з металошукачами. Також на місці працюють службові собаки.

Біля рамок металошукачів утворилися великі черги охочих подивитись парад. Зокрема, на захід прийшли багато іноземців - як офіційно запрошених, так і звичайних туристів.

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У Києві відбудеться парад військ, під час якого проведуть артилерійський салют з острова Труханів. В цей час в Одесі відбудеться урочисте проходження бойових кораблів і проліт авіації, показ військової техніки.

Через святкові заходи у столиці в ніч з 24 на 25 серпня на дві години буде продовжено роботу столичного метрополітену та низки маршрутів наземного пасажирського транспорту загального користування.

Автор: Дмитро Хилюк