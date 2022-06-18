Через російську агресію в портах Одещини заблоковано 39 цивільних суден під прапорами 14 країн світу.
Як повідомляє прес-служба глави держави, у межах робочої поїздки до Одеської області президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо поточної ситуації в регіоні.
Так, голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко проінформував учасників наради про заходи з оборони регіону. Також ішлося про шляхи організації коридору для вивезення агропромислової продукції з портів Одещини.
За словами Марченка, через російську агресію в портах області заблоковано 39 цивільних суден під прапорами 14 країн світу. Учасники зустрічі обговорили питання збору врожаю в області та заходи щодо забезпечення сільськогосподарською технікою.
Крім того, було обговорено питання роботи промислових підприємств області під час російської агресії. Учасники наради заслухали командувача Військово-Морських сил ЗСУ Олексія Неїжпапи, який розповів про безпекову ситуацію в акваторії Чорного моря та забезпечення підрозділів ВМС.
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