Учасники наради за участі президент обговорили шляхи організації коридору для вивезення агропромислової продукції з портів Одещини.

Через російську агресію в портах Одещини заблоковано 39 цивільних суден під прапорами 14 країн світу.

Як повідомляє прес-служба глави держави, у межах робочої поїздки до Одеської області президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо поточної ситуації в регіоні.

Так, голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко проінформував учасників наради про заходи з оборони регіону. Також ішлося про шляхи організації коридору для вивезення агропромислової продукції з портів Одещини.

За словами Марченка, через російську агресію в портах області заблоковано 39 цивільних суден під прапорами 14 країн світу. Учасники зустрічі обговорили питання збору врожаю в області та заходи щодо забезпечення сільськогосподарською технікою.

Крім того, було обговорено питання роботи промислових підприємств області під час російської агресії. Учасники наради заслухали командувача Військово-Морських сил ЗСУ Олексія Неїжпапи, який розповів про безпекову ситуацію в акваторії Чорного моря та забезпечення підрозділів ВМС.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Путін після викрадення зерна з України заявив, що РФ готова наростити експорт продовольства.

Вас також можуть зацікавити новини: