Чи можуть отримати статус УБД іноземці та особи без громадянства: роз’яснення Міноборони

Отримання такого статусу регулюється кількома нормативно-правовими документами.

Іноземці та особи без громадянства, які проходять військову службу у Збройних силах України та Державній спеціальній службі транспорту, можуть отримати статус учасника бойових дій (УБД).

Як повідомило Міністерство оборони України, отримання такого статусу регулюється кількома нормативно-правовими документами.

Зокрема, згідно із законом "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", учасниками бойових дій визнаються військовослужбовці ЗСУ, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та брали безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України.

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Водночас, як пояснили в Міноборони, до категорії військовослужбовців прирівнюються іноземці та особи без громадянства, які відповідно до відповідно до закону "Про військовий обов’язок і військову службу" проходять військову службу у ЗСУ.

"Враховуючи зазначене вище, іноземці, діяльність яких відповідає вимогам цих законів, можуть отримати статус учасника бойових дій. Вони мають дотримуватися таких самих процедур, як і громадяни України", – пояснив директор Департаменту соціального забезпечення Міноборони полковник Сергій Галімський.

Пільги для УБД

Як повідомляв УНІАН, учасники бойових дій (УБД) в Україні мають низку пільг від держави. Серед них - достроковий вихід на пенсію. У скільки виходять на пенсію УБД в Україні, як нараховується стаж за час військової служби та скільки учасники бойових дій можуть отримувати пенсії.

Мобілізованим українцям і тим, хто служить за контрактом, нараховується стаж за час їхньої служби, який враховується під час виходу на пенсію.

Як розповіла УНІАН адвокатка юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерина Аніщенко, трудовий стаж продовжує нараховуватися контрактникам і мобілізованим за умови, що вони виконали бойове розпорядження і несуть службу.

"І мобілізованим, і контрактникам під час служби, зокрема й у зоні бойових дій, трудовий стаж продовжує нараховуватися згідно зі статтею 8 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей", - пояснює адвокатка. - Час проходження особами військової служби в особливий період, що оголошується відповідно до закону "Про оборону України", тобто, зокрема, і під час воєнного стану, зараховується не тільки до стажу, а й до вислуги років".

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