Мова йде про надання можливості отримати щеплення від коронавірусу, якщо людина до цього купила фальшивий сертифікат.

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України опрацьовує можливість введення так званої "ковідної амністії".

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час зустрічі з журналістами.

"Ми відпрацьовуємо зараз можливість такої "ковідної амністії", скажімо. Зокрема, якщо людина купила сертифікат і зараз бачить, що відбувається, і не може зробити щеплення. Нам потрібно це прибрати. Ми працюємо над цією моделлю, як це зробити", - сказав Ляшко.

Раніше у п'ятницю в поліції Полтавщини вже запропонували місцевим мешканцям аналогічну "амністію". Правоохоронці нагадали, що зі підробку та використання підроблених COVID-сертифікатів передбачена кримінальна відповідальність.

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"Закликаємо не вчиняти протиправних дій та не псувати собі життя. Також закликаємо повідомляти до поліції про всі відомі вам факти підробки таких документів. Якщо так сталося, що вже хтось має на руках підробку, але розкаюється у своїх діях і готовий допомогти органам дізнання або слідства у розкритті кримінального проступку чи злочину, такі особи можуть бути звільнені від покарання судом за клопотанням слідства та процесуального керівництва прокуратури, відповідно до статті 45 Кримінального кодексу України", - йшлося в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада запроваджує кримінальну відповідальність і штрафи до 170 тисяч гривень за підробку документів по вакцинації від COVID-19. 2 листопада за ухвалення в першому читанні урядового проекту закону "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за підробку документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень" (реєстраційний номер 6084) проголосувало 282 народних депутатів.

Раніше в Україні запровадили адміністративну відповідальність за "Порушення правил карантину людей" – це ч. 1 ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За порушення цієї статті простим громадянам загрожує штраф від 17 до 34 тис. грн, а посадовим особам – від 34 до 170 тис. грн.

Автор: Леся Лещенко