Він розпочав свою мандрівку в Польщі.

У неділю, 12 листопада, у мережі повідомили, що в бік Києва рухається невідомий чоловік з хрестом на плечах. Його встигли прозвати "Ісусом".

Згодом стало відомо, що мова може йти про американця на ім'я Джимі, якого раніше бачили у Рівному та Житомирі. Він розповів Суспільному, що 3 вересня розпочав мандрівку з Польщі до Києва. За словами чоловіка, хрест на його плечах важить 25-кілограмів.

Іноземець сказав журналістам, що ще минулого року думав про спосіб "зробити світ трохи кращим". "У мене була ідея, що я пройду від Польщі до України. І я буду зустрічати людей, ділитися з ними любов'ю і надією", - сказав він.

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Чоловік мав сумніви, однак їх розвіяв українець, з яким він познайомився у Польщі. Він підтримав Джиммі та придбав матеріали для хреста. Американець каже, що під час мандрівки зустрічав постраждалих від війни українців, а також поспілкувався з одним військовослужбовцем.

"Він розповідав мені речі, які бачив на війні. Я обіймав його, говорив із ним і сподівався, що я зробив хоч щось для нього. І він був щасливий, що я був поруч", - додав він.

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