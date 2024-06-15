Готується звернення до Кабінету міністрів України від Верховної Ради з цього питання.

Нардеп, член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів, з якими проблемами стикаються українські чоловіки, приїхавши додому з-за кордону, щоб стати на військовий облік.

"Громадяни України, які не стояли на військовому обліку і повернулися в Україну, вони зараз потрапили, фактично, у своєрідну пастку. Вони не можуть виїхати з України назад до своїх сімей і не можуть в Україні стати на військовий облік, тому що в них немає в Україні зареєстрованого місця проживання", - заявив він в ефірі Radio NV.

За словами Веніславського, цю проблему обговорювали у профільному комітеті парламенту. Зараз готується відповідне звернення до Кабінету міністрів України, до Міністерства внутрішніх справ, Міністерства оборони, оскільки ця проблема потребує вирішення. Нардеп зазначив, що кілька десятків таких громадян звернулися до нього особисто.

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Війна в Україні - мобілізація

Раніше голова Комітенту Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Олександр Завітневич заявив, що в Україні не планують продовжувати термін оновлення даних для військовозобов'язаних.

Мобілізаційний потенціал в Україні становить щонайменше 5-6 мільйонів чоловіків, проте від ЗСУ наразі немає запиту на таку кількість.

Нещодавно Кабінет міністрів автоматично продовжив на три місяці відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, надану військовозобовʼязаним рішеннями Міністерства економіки.

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