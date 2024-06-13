Зокрема, на військово-лікарську комісію не направлятимуть осіб до досягнення 25-річного віку.

В Україні змінили Порядок організації та ведення військового обліку та Порядок проведення призову громадян на військову службу (постанови №1487 і №560). Зміни вніс Кабінет міністрів України. Однією новелою є уточнення щодо того, хто підлягає направленню на медичний огляд.

Так, згідно з опублікованою 12 червня постановою №675 від 7 червня, "процедура надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації у зв'язку з бронюванням і відстрочкою... не передбачає направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК) для проходження медичного огляду".

Крім того, не передбачатиме ВЛК і процедура надання відстрочки для певних посадових осіб. Також на ВЛК не направлятимуть осіб до досягнення 25-річного віку.

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"Під час воєнного стану направлення призовників на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду здійснюється лише в разі їх прийняття на військову службу в добровільному порядку", - зазначається в документі.

Ще Кабмін передбачив, що українці, яких було знято з військового обліку у зв'язку з вибуттям за межі України на строк понад 3 місяці, зможуть подати заяву про взяття на військовий облік через зарубіжну дипломатичну установу без необхідності особистої явки до ТЦК, шляхом подання заяви.

Зазначається, що заява до дипломатичної установи має бути подана особисто разом із паспортом громадянина України для виїзду за кордон або ж засобами поштового зв'язку разом із копією першої сторінки зазначеного паспорта. Далі закордонна дипломатична установа у 7-денний строк надсилає подану заяву до відповідної ТЦК на їхню адресу електронної пошти, яку розміщено на офіційному вебсайті.

Мобілізація в Україні - актуальні новини

Нагадаємо, як розповів народний депутат Олександр Федієнко, підприємства, визначені критично важливими за економічними критеріями, або ті, які надають послуги для Збройних сил України, можуть забронювати від 50% до 100% своїх працівників.

До цього голова комітету Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха повідомив, що у Верховній Раді депутати зареєстрували проєкт закону про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки (№ 11331), який, зокрема, передбачає економічне бронювання від мобілізації.

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