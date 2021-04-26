Тіла знайшли на території Білгород-Дністровського району.

Смерть чотирьох людей, тіла яких знайшли у покинутому колодязі біля одного з сіл Плахтіївської ОТГ в Одеській області, розслідують як нещасний випадок.

Читайте такожСамогубство підозрюваного у вбивстві 7-річної Марійки: ЗМІ дізналися про посмертну запискуПро це повідомляє Відділ комунікації поліції в Одеській області.

«Відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок». Тривають слідчі дії», – говориться в повідомленні.

У поліції опублікували відео з місця подій.

Загадкова смерть чотирьох людей на Одещині: що відомо

Як повідомлялося, у Білгород-Дністровському районі Одеської області 25 квітня в покинутому колодязі виявили чотири мертвих людини.

Їх особи встановлено, всі вони - місцеві жителі віком від 23 до 35 років.

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Автор: Катерина Шварц