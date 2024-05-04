Відповідне направлення має видати територіальний центр комплектування.

Обмежено придатним військовозобов'язаним українцям у зв'язку зі скасуванням цього статусу необхідно протягом 9 місяців пройти військово-лікарняну комісію (ВЛК). Відповідне направлення має видати територіальний центр комплектування (ТЦК). Про це в ефірі телемарафону повідомила директор Департаменту охорони здоров’я міністерства оборони України Оксана Сухорукова.

За її словами, огляд обмежено придатні військовозобов'язані повинні пройти протягом 9 місяців з дати набуття закону чинності.

"Людина не може сама пройти ВЛК. Людину мають направити. Якщо ми говоримо про військовозобов’язаного, то тоді його має направити ТЦК, в якому людина стоїть на обліку", - пояснила чиновник. Відео дня

Вона уточнила, що у ТЦК є інформація про статус "обмежено придатний" військовозобов’язаного. Таким чином, центр має повідомити людину, коли вона має пройти ВЛК і видати направлення.

"В будь-якому разі я хочу наголосити, що народні депутати поклали обов’язок перепройти ВЛК на громадян. Тобто якщо до вас не приходить протягом довгого періоду часу повідомлення від ТЦК, то варто піти та оновити свої дані самостійно", - порадила Сухорукова.

Вона також зазначила, що рішення ВЛК може оскаржити будь-яка людина, якщо вона не погоджується з рішенням комісії.

Скасування ‎статусу "обмежено придатний": що варто знати

В Міноборони розкрили деталі змін, що стосуються скасування ‎статусу "обмежено придатний". Зокрема, в міністерстві зазначили, що фактично скасовано індивідуальну оцінку придатності.

До 4 лютого 2025 року чоловіки віком 18-60 років, що мали статус "обмежено придатний", мають пройти ВЛК. При цьому людина не приходить до ВЛК за власною ініціативою.

Також УНІАН повідомляв, що придатними до служби в армії можуть визнавати навіть тих, хто страждає на серйозні захворювання, але зберігає достатню функціональність. Це стосується, зокрема, людей із діабетом та ВІЛ.

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