Свідоцтво про повну загальну середню освіту жодним чином не пов'язано з військкоматом, а реєстрація на Мультипредметний тест не потребує військово-облікових документів.

Заступник Міністра освіти і науки України Андрій Вітренко пояснив, чи існує якийсь зв’язок між закінченням школи в Україні та військоматом.

В ефірі телемарафону він розвіяв міфи, поширені в соцмережах, що нібито для складання Національного мультитесту, який зараз тимчасово замінює ЗНО, потрібно мати документи з військомата.

"Ми діємо в межах і в спосіб, передбачений законодавством України. Відповідно до чинного законодавства, ми видаємо свідоцтво про повну загальну середню освіту або базову середню освіту й жодним чином це не пов'язано ані з військоматом, ані з постановкою на військовий облік. Реєстрація на Національний мультипредметний тест, який зараз у нас тимчасово замінює ЗНО, не потребує військово-облікових документів. Тобто, всі ці прив’язки - це все міфи, це ІПСО, яке зараз максимально тиражується з боку росіян, щоб роз’єднати українців", - сказав Вітренко.

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Так само потрібно правильно відноситись до заяв керівників деяких університетів, про те, що нібито зараз до Вишів більше вступає дівчат, ніж хлопців.

"Керівники університетів, вони трошки, скажімо так, не зовсім правду всю кажуть. Правда полягає в тому, що хлопців-абітурієнтів у нас зараз дуже велика кількість. Хочу зазначити, що відповідно до чинного законодавства, студенти закладів вищої освіти не підлягають мобілізації, тобто, їх ніхто не може призвати в армію", - підкреслив Вітренко.

На уточнююче питання, чи правильно розуміти, що студенти, які навчаються на денній формі освіти, незважаючи на їхній вік, не можуть бути мобілізовані, заступник міністра освіти відповів ствердно. "Відповідно до чинного законодавства, так. Вони не підлягають мобілізації", - констатував Вітренко

Він зазначив, що студенти бувають різного віку - від 17 років і вище. "У нас є випадки, коли люди старшого віку, здобували другу вищу освіту або вступали для продовження освіти на рівні магістра. Випадки віком 35 років, навіть на рівні магістратури, вони не набули масового характеру, вони є поодинокими",- пояснив Вітренко.

Він додав, що в Україні є декілька рівнів освіти. "Наприклад, є освіта доктор PhD, вона також звільняє від мобілізації. Навіть, якщо це набуття другої вищої освіти", - сказав чиновник.

Заступник Міністра освіти підкреслив, що захист Батьківщини є конституційним обов'язком кожного громадянина. Законодавець надав таку можливість для студентів денної форми навчання, що вони не підлягають мобілізації, а "хто нею користується і як нею користується" - це особиста справа.

"Кожен громадянин, відповідно до моральних якостей, постійно робить вибір, що він хоче від цього життя. Тому, це вже на розсуд громадянина України", - підкреслив Вітренко.

Він зауважив, що українці, які після настання 18 років, будучи студентами денної форми освіти, обрали для себе захист країни на фронті, отримують академвідпустку і потім можуть повернутися до навчання у Вишах.

"Жодної відмови або будь-якої проблеми з тими хлопцями, які зараз боронять нашу країну, мені не відомо. Якщо у когось такі проблеми виникають, будь-ласка, одразу звертайтесь до Міністерства освіти і науки - це неприпустимо, щоб наші захисники турбувалися такими питаннями", - наголосив Вітренко.

Він підсумував, що для міністерства цього року в пріоритеті - вивести максимально можливу кількість як школярів, так і студентів, на очне навчання, але виключно за умов безпечного освітнього середовища та наявності укриттів. Рішення про формат навчання прийматимуть обласні військові адміністрації та керівництво освітніх закладів.

"Всі університети, відповідно до безпекової ситуації та місця їх розташування, відповідно до місткості та ємності укриттів, які знаходяться в університетах, також максимально виходять до очної форми навчання. Гуртожитки мають бути обладнані найпростішими укриттями, там де це можливо зробити", - сказав Вітренко.

Освіта в Україні - як навчатимуться діти з 1 вересня

Як повідомляв УНІАН, 25 липня Міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив, що для Міністерства освіти, уряду є пріоритетом повернення до очного навчання, але можливість повернутися – це сьогодні виключно безпекові умови. Також, за словами міністра, укриттями забезпечені близько 9 тисяч шкіл з 13 тисяч. Лісовий підкреслив, що до очного навчання з 1 вересня повернуться тільки там, де діти будуть в безпеці.

2 серпня заступник Міністра освіти і науки Андрій Сташків зазначив, що в Україні готуються до навчальний процесу в офлайн форматі, але в залежності від регіонів країни та виключно за умови наявності в школі надійно захищеного укриття. Він зауважив, що для відновлення очного навчання має бути рішення обласної військової адміністрації, адже саме вони визначають всі безпекові умови, які мають бути у школах.

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