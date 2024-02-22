Нардеп упевнений, що ситуація з журналістами в Раді ще до війни вийшла за межі розумного.

Журналістів поки не пускатимуть до сесійної зали Верховної Ради з міркувань безпеки. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі програми "Теми з Наталією Мосейчук".

За його словами, розвідка регулярно надсилає сповіщення, що Верховна Рада і урядовий квартал в цілому можуть стати ймовірною метою російського удару найближчим часом.

"Воно зараз смішно... Нам журналісти кажуть - це відмазка. (...) Але вони сміються до першого "прильоту". А коли прилетить, будуть шукати винних", – пояснює свою позицію Арахамія.

Він підкреслив, що спеціально для журналістів зробили окремий прес-центр, куди ходять депутати і "дають всі необхідні коментарі".

Також очільника президентської фракції парламенту обурює, що журналісти, коли їх ще пускали в залу, фотографували екрани депутатських телефонів, позбавляючи тих приватності.

"Ми ж довели до абсурду! Коли з ось такими [фото]апаратами заходять і просто сидять і дивляться в телефон тобі", - поскаржився Арахамія, підкресливши, що такого немає в жодному іншому європейському парламенті.

У свою чергу глава Миколаївської ОВА Віталій Кім зауважив, що, якщо журналісти сфотографують, як хтось з депутатів в телефоні "вибирає собі маєток", то це "зашкодить загальному процесу".

Чому журналістів не пускають в Раду

Як писав УНІАН, у 2020 році журналістам закрили доступ до будівлі Верховної Ради у зв'язку з епідемією коронавірусу та запровадженням карантину. Через півтора року, восени 2021 року, заборонуа частково послабили, але повний доступ не відновили.

А вже через кілька місяців після цього почалося повномасштабне російське вторгнення в Україну. У зв'язку з цим журналістам знову повністю закрили доступ до будівлі парламенту, але цього разу вже з міркувань секретності та безпеки. З цих же причин в даний час не ведуться прямі телевізійні трансляції засідань парламенту.

Водночас опитування громадської думки показують, що українці хочуть відновлення трансляцій і допуску журналістів до сесійної зали.

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