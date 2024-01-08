Також українці висловилися за відновлення доступу журналістів до Ради під час війни.

Близько 65% громадян вважають, що журналісти мають бути присутні на засіданнях Верховної Ради навіть під час воєнного стану, за онлайн-трансляції засідань на телеканалі "Рада" виступають понад 57% громадян.

Як інформує рух "Чесно", такі результати соціологічного опитування, яке з 8 по 15 грудня 2023 року провів Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова на його замовлення.

"Переважну більшість часу це скликання парламенту працювало в закритому режимі. Очевидно, що такий формат досить зручний для більшості нардепів, адже журналісти не можуть безпосередньо слідкувати за їхньою роботою в сесійній залі і не можуть, як раніше, отримати коментар у кулуарах. Однак, як демонструють результати дослідження, українці не згодні з таким станом справ", - зауважили в "Чесно".

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Абсолютно підтримують відкриття доступу журналістів до парламенту 47,6% українців. Ще близько 17,9% громадян скоріше підтримують таку позицію. Не погоджуються з тезою про необхідність доступу журналістів до засідань лише 11% українців.

Зауважується, що у ставленні до цього питання позиція всіх регіонів є дуже схожою. Відрізняється лише відсоток мешканців східних та центральних регіонів, які не погоджуються з необхідністю відкрити журналістам доступ до парламенту. Ймовірно, такі відмінності можна пояснити безпековими питаннями.

Також респондентам пропонувалось погодитись чи не погодитись з тезами: "Телеканал "Рада" повинен транслювати онлайн всі засідання ВРУ в умовах воєнного стану" та "Формат "телемарафону" втратив свою актуальність". З першою тезою сказали, що "скоріше погоджуються" 19,8%, "повністю погоджуються" ще 37,6%. Близько 14% респондентів, сказали що не погоджуються, 18,2% - погоджуються і не погоджуються, а 10,6% - нічого не змогли сказати. З другою тезою "скоріше погоджуються" та "повністю погоджуються" відповідно 13,5% та 29,4%. Ще 22% - не погоджуються, 18,9% - і погоджуються, і не погоджуються з тезою, 15% не мали відповіді.

Було опитано 2019 респондентів. Похибка вибірки не більше 2,3%.

Опитування думок українців

Це ж опитування показало, що більшість українців налаштовані до проросійських політиків досить негативно. Достроково позбавити їх депутатських повноважень пропонують 7% громадян, а додати до списку і заборону балотуватися знову — ще 10,5% українців. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну кількість громадян, які готові дати проросійським політикам допрацювати до наступних виборів, у порівнянні з 2022 роком, зменшилася з 3% до 1%.

Серед українців також зросла частка людей, які виступають за розслідування діяльності кожного політика на факт державної зради.

За люстрацію і заборону займати посади для представників заборонених партій виступають 14% українців. А розслідування правоохоронцями діяльності кожного окремо і перевірки на факти державної зради вважають вдалим варіантом 23% громадян.

При цьому майже 38% громадян пропонують не обмежуватись одним чи двома видами санкцій за діяльність, яку вели на території України представники проросійських партій, а застосувати всі можливі методи.

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