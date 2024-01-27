Зеленський зазначив, що на лютий готується ще більше домовленостей з партнерами щодо підтримки України.

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки січня у міжнародних відносинах і розповів, яких успіхів вдалося досягти Україні. Передусім, зазначив Зеленський у вечірньому відеозверненні, Україні вдалося зберегти міжнародну увагу до нашої битви за незалежність.

Передусім, Зеленський нагадав про підписання безпекової угоди з Великою Британією.

"Це тепер фактично базовий орієнтир – є на що рівнятись у роботі з іншими партнерами. І тривають такі перемовини про нові безпекові угоди – і не лише з державами у Європі – щодо двосторонніх документів на виконання безпекової декларації "Групи семи". І впевнений, уже скоро будуть нові результати щодо безпекових гарантій для України", - зазначив президент

Відео дня

Крім того, Зеленський відзначив "перезавантаження у відносинах з Польщею. Також він нагадав, що Польща приєдналася до безпекової декларації "Групи семи", загалом уже 32 країни працюють в цьому напрямі.

Третім пунктом Президент відзначив хороший результат у відносинах з Євросоюзом.

"Почалася змістовна підготовка до початку перемовин – процес скринінгу українського законодавства. Це офіційна оцінка українських правових актів на відповідність праву Євросоюзу. Вже є розуміння графіка зустрічей, усіх наступних необхідних кроків", - зазначив президент.

Також Зеленський висловив вдячність Швейцарії за "дуже хороші, продуктивні перемовини під час візиту, а також за ефективну організацію зустрічі радників щодо Формули миру".

"Є домовленість і щодо організації першого Саміту миру на рівні лідерів у Швейцарії. Тривають дуже активні контакти щодо цього. Дійсно сильна історія – готуємо її".

Пʼятим успіхом Зеленський відзначив оборонні пакети для України.

"Маємо за місяць непогану динаміку. Звичайно, потребуємо більшого, щоб досягти контролю в небі й більших можливостей на землі, передусім артилерійських. Але, хоч би як нам було складно, ми маємо постачання і артилерії, і ракет, і боєприпасів для ППО. Я дякую кожній країні, яка підтримує наших воїнів, захист українських життів", - зазначив Зеленський. Він також додав, що Україна чекає на відповідне рішення Сполучених Штатів Америки – "це критично важливо".

Президент також сказав, що за результатами "Рамштайн" наша країна отримала девʼять пакетів підтримки і "деякі дефіцитні речі для нашої оборони". Він додав, що на лютий готується ще більше домовленостей з партнерами.

Також президент окремо відзначив результати комунікації з партнерами щодо російських активів

"За цей місяць ми наблизилися до рішення, якого потребуємо, яке буде справедливим. Усі російські активи – активи самої держави-терориста та повʼязаних з нею осіб, – які є в різних юрисдикціях та заморожені, мають працювати для захисту від російської ж агресії. Вони мають бути конфісковані. І ми робимо все, щоб це рішення було змістовно підготовлене найближчим часом", - сказав президент.

Він також наголосив, що готується новий санкційний пакет Євросоюзу разом з новими кроками, щоб обмежити російську здатність обходити санкції.

Новини міжнародної підтримки України

12 січня президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали історичну безпекову угоду.

22 січня під час візиту прем'єр-міністра країни Дональда Туска в Україну стало відомо, що Польща приєдналася до декларації країн G7 про гарантії безпеки для України. Також Туск підкреслив, що у Польщі немає розбіжностей щодо підтримки України.

У понеділок, 22 січня, очільники МЗС країн Євросоюзу дали своє політичне благословення на запровадження податку на непередбачений прибуток від заморожених російських активів. водночас про повну конфіскацію поки не йдеться.

Вас також можуть зацікавити новини: