У День Незалежності України у Києві може відбутися військовий парад на Дніпрі.
Як повідомляє Управління інформації та преси Міноборони, у відомстві відбулась установча нарада щодо підготовки та проведення параду військ у Києві з нагоди 30-ї річниці Незалежності України.
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Була презентована та обговорена попередня концепція формату та етапи підготовки й проведення параду військ 24 серпня 2021-го року, а також складу сил та засобів, які передбачаються до залучення.
За попереднім задумом, до заходу планується залучити 27 парадних розрахунків, загальною чисельністю понад 4 тис. осіб. Із них 19 парадних розрахунків становитимуть Збройні сили України, 8 «коробок» - від інших складових сектору безпеки та оборони. Передбачається, що парадні розрахунки пройдуть новим стройовим кроком.
Також до цьогорічного параду запропоновано залучити близько 250-ти одиниць озброєння, військової та спеціальної техніки та понад 50-ти літальних апаратів. Планується продемонструвати новітні розробки, серед яких РСЗВ «Вільха», «Нептун», ОТРК «Гром» та інші нові й модернізовані зразки вітчизняного та закордонних оборонних комплексів, БПЛА «Байрактар».
На Михайлівській площі Києва буде розгорнуто виставку військової техніки та озброєння ЗСУ.
Демонстраційні заходи Військового-морських сил відбудуться в Одесі, куди запрошено представників флотів держав-партнерів. А у Києві розглядається варіант проведення річкового військового параду на Дніпрі.
На цьогорічний парад планується запросити керівників оборонних відомств та очільників військових підрозділів держав-партнерів, а також генерального секретаря НАТО та верховного представника ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки.
Установча нарада щодо підготовки до параду військ з нагоди 30-ї річниці Незалежності України відбулась під головуванням заступника міністра оборони Ігоря Старобінського та начальника Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Корнійчука. У нараді також взяли участь представники Офісу президента, керівники командувань видів ЗС та інших органів військового управління, а також складових сил сектору безпеки та оборони України.
Наразі це попередні ідеї, пропозиції, задуми, додали у Міноборони.
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