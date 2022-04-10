За її словами, шляхом залякування окупанти вибивають з українців заяви про прийом до громадянства Росії.

Слідом за примусовою депортацією громадян України до різних регіонів РФ, почалася їхня примусова паспортизація.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. "Шляхом залякування найбільш вразливих категорій осіб - жінок, осіб з інвалідністю та пенсіонерів владою агресора було отримано від них майже 14 тис. заяв про прийом до громадянства Росії та видано 12 тис. паспортів", зазначила омбудсмен.

За словами Денісової, такі дії окупантів спрямовані на продовження примусової інтеграції населення України у російський політичний, економічний і гуманітарний простір.

"Насильницька паспортизація є незаконною та не визнається в Україні, вона суперечить принципам і нормам міжнародного права та є прямим порушенням Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни", - підкреслила омбудсмен.

Вона звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти порушення РФ прав людини в Україні.

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