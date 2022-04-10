Відомо, що люди живуть у таборі вже кілька тижнів, не маючи необхідного одягу, взуття, навіть білизни.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, посилаючись на інформацію небайдужих росіян, повідомила про тримання у концтаборі Пензенської області понад 400 маріупольців.

Про це омбудсмен написала у Telegram.

"Сьогодні провела розмову з громадянами РФ, які підтримують Україну. Вони повідомили про табір для примусово депортованих з України маріупольців у Пензенській області. Це установа закритого типу з кількома корпусами, обнесена парканом та під охороною, на в’їзді - контрольно-пропускний пункт. Свобода пересування наших громадян обмежена – виходити з табору заборонено", - зазначила Денісова.

За її даними, здебільшого там перебувають жінки та 147 дітей різного віку, в тому числі немовлят. Днями очікується ще партія примусово вивезених, орієнтовно 150 осіб.

Омбудсмен зазначила, що наші громадяни перебувають у вкрай важкому та пригніченому стані, не знають, в який регіон РФ та коли їх везтимуть. Жодної інформації їм не надають.

"Люди живуть у таборі вже кілька тижнів. Вони не мають необхідного одягу, взуття, навіть білизни. Фактично їх забрали з підвалів, у чому були – в зимових речах. Катастрофічно не вистачає дитячого харчування та предметів особистої гігієни. Жінки готують самі з того, що видають", - написала Денісова.

За її інформацією, до табору приїжджали представники "Сбербанку", збирали списки на оформлення карткових рахунків, говорили, що перерахують по 10 тис. рублів, але цього не сталося.

Денісова повідомила, що російські активісти відвідали наших громадян - ті розповіли про відсутність базових речей для життя та неможливість будь-яким чином зв’язатися з рідними, або повернутися в Україну.

Росіяни зазначили, що в таборі є також іноземні студенти з Туркменістану, які переховувались у бомбосховищі під студентським гуртожитком в Маріуполі без їжі, води, тепла і світла, а потім самотужки добралися на тимчасово окуповану територію Донецької області, звідки їх примусово доправили до РФ. На відміну від українців, їм дозволено виходити за межі табору. Наші ж повинні залишатися під постійним наглядом.

Наразі російські активісти збирають кошти, продукти та одяг, щоб допомогти примусово депортованим громадянам України.

Вони повідомили, що у Пензенській області діють ще три подібні табори, до яких ще у лютому перед війною були вивезені мешканці окупованих територій Донецької та Луганської областей. В той період під примусом було вивезено майже 90 тис. жителів окупованих територій Донбасу.

За інформацією активістів, українців насильно переміщують до різних регіонів РФ, зокрема й до Хабаровська.

Як наголосила Денісова, примусова депортація та позбавлення наших громадян основоположних прав на гідні умови перебування, свободу пересування, інформацію є грубим порушенням Загальної декларації прав людини, Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни.

Омбудсмен закликала Міжнародний Комітет Червоного Хреста невідкладно надати гуманітарну допомогу громадянам України, які примусово вивезені та поміщені до концентраційних таборів на території РФ та сприяти якомога швидшому поверненню їх в Україну.

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