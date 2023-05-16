У СБУ нагадали, що в подальшому ці рішення Кремль використав як формальний привід для початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Депутат Державної думи Росії проголосував за визнання "Л/ДНР" і отримав за це 15 років ув’язнення. Про це йдеться у повідомленні на сайті Служби безпеки України.

Зазначається, що СБУ зібрала беззаперечні докази вини депутата російської Держдуми Антона Ткачова, який "сприяв розв’язанню повномасштабної війни проти України".

"Посадовець позиціонує себе як "нове обличчя" кремлівського режиму і повністю підтримує агресивну політику вищого військово-політичного керівництва РФ. За це його призначили до комітету російської Держдуми з питань інформаційної політики", - йдеться у повідомленні.

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За даними слідства, 15 лютого 2022 року він підтримав постанову щодо звернення до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати "незалежність" окупованих районів Донецької та Луганської областей.

"А вже 22 лютого депутат проголосував за ратифікацію "договору про дружбу, співробітництво та взаємодопомогу" між країною-агресором і терористичними організаціями "Л/ДНР", - зазначили у СБУ.

У Службі нагадали, що в подальшому ці рішення Кремль використав як формальний привід для початку повномасштабного вторгнення в Україну.

"Тим самим посадовець сприяв реалізації злочинного плану Москви щодо захоплення нашої держави", - йдеться у повідомленні.

Так, на підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав Ткачова винним за ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України і призначив йому 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

"Оскільки засуджений наразі перебуває на території РФ, то початок строку відбування покарання визначено з дня його фактичного затримання", - зауважили у СБУ.

Справи щодо депутаті Держдуми РФ в Україні - деталі

23 січня у СБУ заявили про скерування до суду обвинувальних актів щодо 55 депутатів Держдуми Росії - за сприяння початку повномасштабної війни проти України.

2 березня у Службі повідомили, що судитимуть 41 депутата Думи, які голосували за визнання "ЛНР/ДНР".