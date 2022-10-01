Міжвідомча комісія визнала їх такими, що були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії Росії.

96 українцям, яких вдалося звільнити з російського полону, виплатили по 100 тис. грн.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Мінінтеграції.

"Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України перерахувало 9,6 млн грн українцям, яких звільнили з російського полону. Міжвідомча комісія визнала їх такими, що були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії Росії", - зазначається у повідомленні.

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З 96 колишніх полонених, які отримали грошову допомогу, 57 вдалося звільнити вже після повномасштабного вторгнення РФ. Всі вони отримали по 100 тис. грн.

"Вказана допомога надаватиметься й іншим громадянам України, яких звільнили з полону", - уточнили в міністерстві.

У Мінінтеграції уточнили, що Кабмін підтримав ініціативу міністерства перерозподілити майже 47 млн грн, передбачених державним бюджетом на 2022 рік міністерству, для забезпечення виплат звільненим з полону українцям і тим, хто ще в неволі.

Найбільший обмін полоненими між Україною і РФ

21 вересня з російського полону повернулися 215 захисників України. 200 з них обміняли на народного депутата, одного з лідерів "Опозиційної платформи - За життя" і кума президента Росії Володимира Путіна Віктора Медведчука, обвинуваченого у державній зраді.

Україна віддала 55 російських полонених.

Обмін полоненими відбувався у чотирьох країнах.

Також з російського полону звільнили 10 іноземних військових, які захищали Україну. Вдалося повернути тих, кого "засудили" до смертної кари в так званій "ДНР".

Крім цього, були звільнені п'ятеро командирів: командир "Азова" Денис "Редис" Прокопенко, заступник командира "Азова" Святослав "Калина" Паламар, старший офіцер "Азова" Олег Хоменко; командир 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій "Волина" Волинський і командир 12-ї бригади Нацгвардії Денис Шлега. Вони перебуватимуть в Туреччині під особистою протекцією президента Реджепа Тайїпа Ердогана до кінця війни.

Як зазначив президент України Володимир Зеленський, серед звільнених є ті, хто пережив теракт, влаштований росіянами в колонії в окупованій Оленівці.

За словами генерального прокурора Андрія Костіна, Україна працює над обміном "всіх на всіх". Цим питанням офіційний Київ займається разом з ООН та президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.

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