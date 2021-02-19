За свої послуги зловмисники отримували 4-10% від загальної суми та встигнули за два роки «прогнати» через складну схему близько 580 млн. грн.

За інформацією прес-служби Державної фіскальної служби, правоохоронці викрили групу організаторів так званого центру мінімізації платежів, який надавав послуги підприємствам реального сектору економіки. Для цього використовувалась схема з ввозом авто на територію України з-за кордону.

За свої послуги зловмисники отримували 4-10% від загальної суми та встигнули за два роки «прогнати» через складну схему близько 580 млн. грн.

«Через підконтрольні їм підприємства-імпортери та підприємства з ознаками фіктивності надавали послуги з ухилення від сплати митних платежів при ввезенні на митну територію України транспортних засобів, шляхом заниження їх митної вартості, конвертації грошових коштів із безготівкової форми у готівкову при оформленні договорів купівлі-продажу імпортованих автомобілів, документального прикриття безтоварних операцій та незаконному формуванню податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки» – зазначають у ДФС.

Встановлено також, що частину коштів організатори схеми знімали з розрахункових рахунків, а частина отримувалася від фізичних осіб – реальних власників транспортних засобів в якості оплати митних платежів при розмитненні автомобілів.

Під час обшуку співробітники ГУ ДФС в м. Києві виявили ноутбуки та системні блоки, флеш-накопичувачі інформації, мобільні телефони, бухгалтерські документи і чорнові записи, що підтверджують злочинну діяльність. Також було вилучено 3 кліше з підписами, 270 транзитних номерних знаків та печатки і штампи підприємств-нерезидентів та підприємств з ознаками фіктивності.

Досудове розслідування триває.

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Автор: УНІАН