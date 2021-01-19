Учні підуть до школи за сприятливої ситуації з коронавірусом, наголосили у відомстві.

Після завершення посиленого карантину в Україні 25 січня існує імовірність, що учні 9 та 11 класів зможуть повернутися до повноцінного навчання у школах. Також обговорюється можливість того, що до школи підуть й інші класи, або ж вчитимуться за змішаною формою.

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Про це повідомив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет у своєму Telegram-каналі.

На думку очільника МОН, повернення учнів 9-х та 11-х класів до повноформатного навчання є вкрай необхідним та важливим. Утім, все залежатиме від ситуації з коронавірусом в кожній окремій області.

Якщо в регіоні будуть підвищені показники, учні вчитимуться за змішаною формою навчання. Якщо показники будуть в нормі, учні випускних класів зможуть повернутися за шкільні парти після 24 січня.

Також наразі обговорюється можливість відновлення повноформатного або змішаного навчання для школярів інших класів. Зі слів Шкарлета, нині тривають відповідні консультації з МОЗ.

"Після завершення посилених карантинних заходів, за сприятливої санітарно-епідемічної ситуації, учні випускних класів повернуться до змішаної форми навчання. В областях, де показники захворюваності на СOVID-19 будуть контрольованими, порушуватиму питання про повернення школярів 9-х та 11-х класів за парти... Закликаю освітян, учнів та їхніх батьків до безапеляційного дотримання карантинних вимог", - йдеться в заяві Шкарлета.

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Автор: УНІАН