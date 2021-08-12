Немовля хоче всиновити пара, яка вже виховує двох діточок.

У Львові для хлопчика з рідкісною вродженою вадою, від якого відмовилися батьки, за добу після розголосу його історії знайшли нову родину.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Львівської обласної дитячої клінічної лікарні "Охматдит".

"Диво ось-ось станеться – всього за добу нам вдалося знайти людей, які хочуть всиновити нашого Ромчика!" – зазначили у лікарні.

Повідомляється, що немовля хоче усиновити пара, яка вже виховує двох діточок.

Читайте такожНа Одещині породілля двічі відмовилася від малюків: стала відома їхня доля (фото)"Мама, тато і ще 2 братика – родина відкриває свої серця для нашого маленького пацієнта! Родина уже веде переговори з службою у справах дітей і готує документи для того, щоб Ромчик міг нарешті переїхати додому. Будемо поруч, бо дуже вже хочемо, щоб нарешті все відбулося", – додали у лікарні.

Як відомо, малюк народився без стравоходу. За словами лікарів, така вада – одна з найважчих, несумісних з життям, якщо допомога хірурга надана невчасно.

Хлопчик не міг сам ковтати, кожне годування ставало катастрофою – їжа потрапляла не у шлунок, а в дихальну систему.

Львівські хірурги провели низку складних операцій, аби дати хлопчику шанс на нормальне життя.

Автор: Катерина Шварц