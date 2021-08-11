Наразі хлопчик чекає на нових маму й тата.

У Львові лікарі провели низку складних операцій, аби врятувати 4-місячного малюка, який народився без стравоходу та залишився без батьків. Від хлопчика відмовилися ще у пологовому будинку.

Про це розповіли на Facebook-сторінці Львівської обласної дитячої клінічної лікарні "Охматдит".

Зазначається, що малюкові сформували частину стравоходу із власних тканин.

"Хлопчик народився з вадою – у нього не було стравоходу (діагноз – атрезія стравоходу з наявністю нижньої трахеостравохідної нориці), – зазначили в лікарні. – Зазвичай атрезія стравоходу в дітей – це коли немає частини стравоходу з роз'єднаними дистальним і проксимальним сегментами. Така вада – одна з найважчих, несумісних з життям, якщо допомога хірурга надана невчасно. Ромчик не міг сам ковтати, кожне годування ставало катастрофою – їжа потрапляла не у шлунок, а в дихальну систему".

На І етапі хірурги провели операцію для встановлення спеціальних кліпс, щоб перекрити доступ зі стравоходу у трахею та щоб вміст шлунка не потрапляв у легеню.

На ІІ етапі лікарі пересікли стравохід і з’єднали його зі сліпим сегментом шлунку, дефект закрили власними тканинами стравоходу дитини.

Читайте такожУ Дніпрі медики врятували жінку, яку тричі переїхав співмешканець"Після операцій у дитини залишилися рубці, сталося звуження стравоходу. Щоб цей стан усунути, триває серія хірургічних процедур – бужування стравоходу. Тобто малюк ще залишається під наглядом лікарів", – додали у лікарні.

Наразі хлопчик сам смокче суміш з пляшечки та чекає на своїх маму й тата.

"Дитина нормально росте і розвивається, як інші діти, їсть сама, і все у неї буде добре. Ромчика чекає буквально ще кілька процедур бужування, і він може їхати додому назавжди", – зазначив хірург Олег Ленів.

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Автор: Катерина Шварц