Власники квартир або будинків, які були пошкоджені або знищені через військові дії Росії, можуть подати заяву про репарації.

Подання заяв про репарації до міжнародного Реєстру збитків знову доступне в "Дії" після масштабної кібератаки з боку Росії на державні реєстри України.

Про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

"Фіксуйте наслідки російської агресії на міжнародному рівні - подавайте заяву до міжнародного Реєстру збитків у Гаазі. Послуга знову працює в "Дії", - зазначив Федоров.

Відео дня

За його словами, заяву можуть подати власники квартир або будинків в Україні, які були пошкоджені або знищені внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.

Послуги в "Дії" - що відомо

Нагадаємо, що у травні 2024 року українці, чиї оселі постраждали від російської агресії, отримали можливість повідомити в міжнародний Реєстр збитків про пошкоджене або знищене майно на порталі "Дія".

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров тоді повідомив, що дані з Реєстру стануть основою для майбутніх репарацій, які Росія повинна заплатити за всі руйнування і злочини в Україні.

19 грудня державні реєстри країни зазнали масштабної кібератаки з боку Росії. Це призвело до зупинки роботи Єдиних і Державних реєстрів, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції.

У січні в "Дії" почали відновлювати низку послуг. Так, 20 січня на порталі "Дія" знову стало можливо автоматично закрити ФОП. Пізніше в державному застосунку "Дія" також відновили послугу одруження онлайн.

Вас також можуть зацікавити новини: