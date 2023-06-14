П’ята частина школярів Києва наразі перебуває за кордоном.

У 420 школах міста Києва 15-16 червня пролунає останній дзвоник, у зв’язку з чим школам дали певні рекомендації.

Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський.

Він зазначив, що цьогоріч через загрозу блекауту зимові канікули було подовжено до 27 січня, через що офлайн-навчання у школах Києва завершиться 16 червня, а останній дзвоник для учнів пролунає в різних закладах середньої освіти 15 або 16 червня.

"Свято останнього дзвоника вже другий рік поспіль буде проходити в умовах широкомасштабної війни, яку Росія розв’язала проти України. Саме тому головною умовою цього свята стане підвищена безпека", - наголосив представник КМДА.

Так, Мондриївський повідомив, що єдиних рекомендацій, крім заходів безпеки, закладам освіти не надавали, тож кожна школа окремо обиратиме зручний і безпечний формат випускних.

За його словами, працівники освітньої галузі багато зробили для того, аби забезпечити якісний освітній процес у столиці.

"Майже дві третини юних киян навчались у своїх школах очно, що каже про високий ступінь довіри до нас, до того, що ми зробили заради безпечного навчання. Крім того, з освітнього процесу не випала і решта дітей, які навчались в онлайн-форматі з різних куточків світу. Загалом серед школярів Києва п’ята частина зараз перебуває за кордоном", – розповів Мондриївський.

Він також зауважив, що лише з 9 та 11 класів цього року випускається майже 50 тис. школярів, для яких останній дзвоник – справжнє свято.

Як повідомив раніше Офіс генерального прокурора, станом на ранок 14 червня щонайменше 1 тис. 504 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 488 дітей загинули та понад 1 тис. 16 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Найбільше дітей постраждало у Донецькій області - 464, Харківській - 283, Київській - 128, Херсонській - 105, Запорізькій - 91, Миколаївській - 89, Дніпропетровській - 81, Чернігівській – 71 та Луганській - 67.

Вночі Росія завдала нового ракетного удару по Україні

Нагадаємо, що РФ продовжує вбивати українців в рамках своїх повітряних атака. Сьогодні вночі ворог запустив по нашим територіям 4 ракети "Калібр". Сили ППО збили 3 цілі. Через потужну вибухову хвилю постраждав бізнес-центр в Одесі. Відомо про 3 загиблих українців та 14 постраждалих.

Раніше уночі 10 червня було знищено вісім безпілотників-камікадзе та дві ракети, якими російські окупанти атакували Одесу. Уламки збитого дрона влучили у висотку та пошкодили кілька будівель поруч. Троє людей загинуло, багато отримали поранення, зокрема двоє дітей та вагітна жінка.

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