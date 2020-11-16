Об'єднана єврейська община України зафіксувала 86,3% випадків антисемітизму в Україні із загальної кількості антисемітських інцидентів, представлених у доповіді Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ ОБСЄ) про злочини на ґрунті ненависті в Україні за 2019 рік.

Про це кореспондентам УНІАН повідомили в ОЄОУ.

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В ОЄОУ зазначили, що за методологією БДІПЛ ОБСЄ, за минулий рік в Україні сталося 44 випадки антисемітизму. 38 з них були зафіксовані Об'єднаною єврейською общиною України.

При цьому, інші громадські організації, які теж повідомляли про прояви антисемітизму в Україні у 2019 році, зафіксували близько 50-60% випадків від загальної кількості.

В Об'єднаній єврейській общині України наголосили, що володіють унікальними та ефективними інструментами моніторингу антисемітизму.

До слова, ОЄОУ була джерелом інформації 70% випадків зі звіту БДІПЛ ОБСЄ за 2018 рік.

В ОЄОУ закликали всіх тих, хто зіткнувся з антисемітизмом, повідомляти про це на єврейську гарячу лінію за номером 910 (безкоштовно з мобільного) і 0 800 600 910 (безкоштовно зі стаціонарного).

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Автор: УНІАН