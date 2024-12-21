Ціна м`яса найбільш комфортна по відношенню до всіх інших продуктів харчування, що пояснюється низьким рівнем доходів населення.

Напередодні свят ціни на м'ясо в Україні підвищаться, але після Нового року вийдуть на попередній рівень.Такий прогноз в ефірі національного телемарафону зробив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

За його словами, ціна м’яса в Україні "найбільш комфортна" по відношенню до всіх інших продуктів харчування, а пояснюється це низьким рівнем доходів населення.

"Чим багатша людина, тим більше вона їсть м'ясо та молочні продукти. Чим бідніша - тим більше їсть хліба та картоплі. У нас, на жаль, через падіння реальних доходів у 2022 році величезна кількість людей виїхали з країни. А середній клас почав активно економити на їжі. Він почав потихеньку сповзати на дешеві продукти нашого продовольчого кошика", - констатував експерт.

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Він підкреслив, що близько 44% українців сьогодні економлять на харчах та шукають менш якісні продукти і дешевші по відношенню до тих, що вони купували раніше. Таким чином, досить великий сегмент людей, які раніше купували м'ясо, "потихеньку переходять на більш дешевий сегмент":

"Чому ми бачимо таке швидке зростання цін у дешевому сегменті? У хлібі, в овочах, у макаронах, у крупах? Бо дуже великий попит. ... У той же час, у дорогому сегменті - м'ясо, це дорогий сегмент - свинина взагалі за ціною така сама, як була рік тому. ... Зараз ми точно матимемо підвищення ціни на копченості, на ковбасу"..

Як сказав Пендзин, незалежно від майнових статків, українець намагатиметься, щоб на його столі "було красиво і було все, що потрібно,.у тому числі й м'ясна продукція".

"Тож, мабуть, ми зараз побачимо зростання цін на м'ясну групу досить серйозно", - резюмував експерт.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, помідори в Україні дорожчають перед новорічними святами. з Так, початку тижня овоч подорожчав в середньому на 20%. На поточному тижні пропозиція помідорів була недостатньою, тому що імпортна продукція не задовольнила попит повністю.

Також ми писали, що капуста стає найдорожчим овочем борщового набору. Нині ціна на капусту в Україні вже в середньому в 3 рази вища, ніж у 2023 році.

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