Дружина українського боксера Олександра Усика прокоментувала фотографію свого чоловіка у Києво-Печерській лаврі, коли він відвідав ранкове богослужіння 29 березня.
"Віра в душі кожного з нас. Для мене віра – це насамперед вчинки, спосіб життя та внутрішнє світло. Бог не в рясі, Бог у душі, але кожному потрібен свій шлях, щоб до цього прийти. Добро переможе злі наміри наших сусідів. Лавра на українській землі, і ми маємо повне право ходити туди, коли цього хочемо. Крапка. Слава Україні", - написала Катерина Усик в Instagram.
Візит Усика в Києво-Печерську лавру - деталі
Сьогодні біля Києво-Печерської Лаври зранку зібралися віряни, які послухалися заклику ченців. Представники Української Православної церкви Московського патріархату повинні були остаточно покинути територію Лаври і закликали своїх прихильників приходити до Лаври на спільну молитву. Серед вірян був помічений боксер Олександр Усик. Раніше спортсмен неодноразово висловлювався на підтримку УПЦ МП.