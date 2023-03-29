Катерина Усик опублікувала сторіс у Instagram.

Дружина українського боксера Олександра Усика прокоментувала фотографію свого чоловіка у Києво-Печерській лаврі, коли він відвідав ранкове богослужіння 29 березня.

"Віра в душі кожного з нас. Для мене віра – це насамперед вчинки, спосіб життя та внутрішнє світло. Бог не в рясі, Бог у душі, але кожному потрібен свій шлях, щоб до цього прийти. Добро переможе злі наміри наших сусідів. Лавра на українській землі, і ми маємо повне право ходити туди, коли цього хочемо. Крапка. Слава Україні", - написала Катерина Усик в Instagram.

Візит Усика в Києво-Печерську лавру - деталі

Сьогодні біля Києво-Печерської Лаври зранку зібралися віряни, які послухалися заклику ченців. Представники Української Православної церкви Московського патріархату повинні були остаточно покинути територію Лаври і закликали своїх прихильників приходити до Лаври на спільну молитву. Серед вірян був помічений боксер Олександр Усик. Раніше спортсмен неодноразово висловлювався на підтримку УПЦ МП.

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