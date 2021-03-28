Художня галерея з Києва захотіла викупити двері Офісу президента, які розмалювали під час акції на підтримку активіста Сергія Стерненка 20 березня.
Про це у Facebook повідомила адвокат родичів Героїв Небесної Сотні Євгенія Закревська.
За її словами, "арт-об'єктом" зацікавилися представники галереї (ГО "Речовий доказ") та фестивалю Senka, які і направили відповідний запит в Офіс президента. Вони пропонують викупити двері за ціною, що є на 10% вищою, ніж коштують нові двері.
"Тут деякі думають, що це жарт. Але ні. Все серйозно... Всі ризики, пов'язані з аукціоном, несе галерея. Для ОП це просто варіант продати ці двері дорожче за нові - чудова економія бюджетних грошей. ОП вважає, що це шваль. Художня галерея - що це арт-об'єкт і готова за нього заплатити. Який з цих варіантів більш вигідний для бюджету? Хто повинен ефективно управляти публічними фінансами?"- поцікавилася Закревська.
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Про те, що двері з ОП скоро будуть виставлені на їх платформі, говорилося 26 березня на Facebook-сторінці Senka.
"Оскільки суспільний інтерес до цього об'єкта не вщухає: двері експонуються в телеефірах, їх зображення розтиражовані в ЗМІ, вони отримали статус історичного та художнього артефакту. Ми впевнені, що відкритий аукціон дозволить реалізувати витвір мистецтва значно вище його номінальної вартості", – говорилося в пості.
Акція на підтримку Стерненка: що відбувалося
- 20 березня біля будівлі Офісу президента на вул. Банковій у Києві відбулася акція на підтримку засудженого громадського активіста Сергія Стерненка.
- Протестувальники палили фаєри й кидали шумові гранати. Вони намагалися підпалити табличку "Президент України" на будівлі. Також активісти розбили скло у дверях будівлі і закидали фаєри та димові шашки в середину. Один з фаєрів залетів на балкон будівлі. Крім того, учасники акції розмалювали будівлю ОП фарбою. За попередніми оцінками експертів, усунення пошкоджень будівлі Офісу президента коштуватиме приблизно два мільйони гривень.
- Протестувальники також висунули вимоги до президента Володимира Зеленського: відправити у відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, генерального прокурора Ірину Венедіктову, звільнити з-за грат Стерненка та Андрія Антоненка, а також ввести санкції проти Андрія Портнова.
- Заступник голови МВС Антон Геращенко заявив, що причетні до заворушень під офісом президента під час акції на підтримку Стерненка понесуть відповідальність за хуліганські дії.
- Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом подій під час акції на підтримку Сергія Стерненка біля офісу президента України в Києві. По завершенню акції поліцейські затримали одного з учасників - Владислава Гранецького-Стафійчука (псевдо Влад Сорд). Йому інкримінують вчинення хуліганства із застосуванням вогнепальної або холодної зброї. 23 березня суд обрав Владу Сорду запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
- Також стало відомо про оголошення підозри ще одному учаснику акції на Банковій - лідеру руху "Гонор" Сергію Філімонову. Йому інкримінують ст. 296 ч. 4 "Хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень".
- Пізніше про підозру повідомили ще й одному з учасників руху "Гонор" Олексію Білковському. А сьогодні, 24 березня, правоохоронці вручили підозри Євгену Строканю і Давиду Гаджимурадову.
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