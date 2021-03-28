"Арт-об'єктом" зацікавилися представники галереї (ГО " Речовий доказ") та фестивалю Senka.

Художня галерея з Києва захотіла викупити двері Офісу президента, які розмалювали під час акції на підтримку активіста Сергія Стерненка 20 березня.

Про це у Facebook повідомила адвокат родичів Героїв Небесної Сотні Євгенія Закревська.

За її словами, "арт-об'єктом" зацікавилися представники галереї (ГО "Речовий доказ") та фестивалю Senka, які і направили відповідний запит в Офіс президента. Вони пропонують викупити двері за ціною, що є на 10% вищою, ніж коштують нові двері.

"Тут деякі думають, що це жарт. Але ні. Все серйозно... Всі ризики, пов'язані з аукціоном, несе галерея. Для ОП це просто варіант продати ці двері дорожче за нові - чудова економія бюджетних грошей. ОП вважає, що це шваль. Художня галерея - що це арт-об'єкт і готова за нього заплатити. Який з цих варіантів більш вигідний для бюджету? Хто повинен ефективно управляти публічними фінансами?"- поцікавилася Закревська.

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Про те, що двері з ОП скоро будуть виставлені на їх платформі, говорилося 26 березня на Facebook-сторінці Senka.

"Оскільки суспільний інтерес до цього об'єкта не вщухає: двері експонуються в телеефірах, їх зображення розтиражовані в ЗМІ, вони отримали статус історичного та художнього артефакту. Ми впевнені, що відкритий аукціон дозволить реалізувати витвір мистецтва значно вище його номінальної вартості", – говорилося в пості.

Акція на підтримку Стерненка: що відбувалося

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Автор: Денис Прядко