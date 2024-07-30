Еміля Ішкулова зняли з командування бригадою, аби призначити на вищу посаду, де його знання принесуть більше користі державі.

Екс-командир 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Еміль Ішкулов був переведений на підвищення до штабу десантно-штурмових військ. Це хороший приклад просування бойових офіцерів вище по службі, заявив народний депутат, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в ефірі Радіо Свобода.

"Це той випадок, коли хорошому офіцеру, реальному офіцеру, який виконував правильно бойові завдання і весь цей час служив вірою і правдою, дали можливість далі рости. Погані офіцери, якщо вони є, їм не дають можливість... їх виводять в розпорядження і вони йдуть займатися своїми справами", – зазначив він .

На запитання, чи не вважає він це підвищення "схемою" для усунення небажаного командира, Костенко відповів, що "це велике підвищення для командира бригади".

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"Я вважаю, це добре, що такого офіцера все ж таки відправили на підвищення, а не вивели за штат і не дали приймати участь у війні", – сказав Костенко.

Зміна командира 80-ї ОДШБр

Кілька днів українські соцемережі гуділи через інформацію про звільнення комбрига 80-ї бригади Еміля Ішкулова буцімто через те, що він не догодив вищому керівництву. Бійці бригади навіть записали звернення до Генштабу та президента із закликом не звільняти хорошого командира.

На тлі цього майже скандалу командування Десантно-штурмових військ оприлюднило коментар, в якому зазначило, що звільнення Еміля Ішкулова було невірно витлумачено. Там зазначили, що цей офіцер є достатньо досвідченим і добре себе показав, як командир.

"Відповідно, враховуючи безцінний бойовий та командирський досвід цього офіцера, рішенням військового керівництва, полковника Ішкулова буде призначено на вищу посаду. Це дозволить застосувати його знання, навички та лідерські якості, отримані під час планування та організації ведення бойових дій, вже у масштабі Десантно-штурмових військ ЗС України", - мовилося у повідомленні.

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