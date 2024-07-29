Командування ДШВ відреагувало на звернення військових та пояснило рішення.

Командування Десантно-штурмових військ оприлюднило коментар щодо зміни командира 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади ДШВ ЗС України. У повідомленні Командування ДШВ, розміщеному у Telegram, зазначено, що широкого розголосу набула інформація щодо кадрового рішення стосовно командира 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади полковника Еміля Ішкулова.

"Зазначена інформація супроводжується некоректним тлумаченням та містить низку неточностей", - наголошує командування.

Як зазначається далі, Ішкулов дуже досвідчений бойовий офіцер, який пройшов всі командні ланки в підрозділах українського десанту, лицарем орденів І, ІІ і ІІІ ступенів "Богдана Хмельницького". На початку збройної агресії РФ проти України в 2014 році командував розвідувальним взводом 25 окремої повітрянодесантної Січелавської бригади, де пройшов шлях до командира парашутно-десантного батальйону. В подальшому успішно виконував надважкі бойові завдання, зокрема командуючи окремим підрозділом 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади на південному напрямку, а згодом досить тривалий час Галицькою бригад ДШВ на Бахмутському напрямку.

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"Відповідно, враховуючи безцінний бойовий та командирський досвід цього офіцера, рішенням військового керівництва, полковника Ішкулова буде призначено на вищу посаду. Це дозволить застосувати його знання, навички та лідерські якості, отримані під час планування та організації ведення бойових дій, вже у масштабі Десантно-штурмових військ ЗС України", - мовиться у повідомленні.

При цьому Командування зауважує, що новопризначений командир 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади ДШВ ЗС України – "грамотний бойовий офіцер, який є Народним Героєм України та лицарем орденів І, ІІ і ІІІ ступенів "Богдана Хмельницького", тривалий час успішно вів бойові дії в складі саме цієї легендарної бригади".

Перед цим у мережі було поширено відеозвернення командирів батальйонів та дивізіонів 80 бригади ДШВ до Верховного Головнокомандувача ЗСУ - Президента України, Головнокомандувача ЗСУ та Командувача Десантно-штурмових військ. У зверненні вони висловили підтримку полковнику Ішкулову.

"Ми не розуміємо чому командири, які користуються беззаперечним авторитетом серед особового складу, які мають звитяжний бойовий шлях та досвід великої війни – не угодні для вищого керівництва ЗСУ… Вимагаємо залишити на посаді командира 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади – полковника Ішкулова Еміля Шамільовича під керівництвом якого й надалі готові виконувати бойові завдання, звільняти українську землю від російської нечисті", - зазначили командири.

Кадрові зміни у ЗСУ

У червні один із заступників головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського – полковник і Герой України Вадим Сухаревський був призначений командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ. Він відповідав за безпілотні системи та розвиток застосування дронів.

У 2022—2024 роках Сухаревський був командиром 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Вона брала участь, зокрема, в контрнаступі на Херсонщині.

39-річний військовий увійшов в історію російсько-української війни як перший офіцер ЗСУ, під чиїм командуванням було відкрито вогонь на ураження російських бойовиків під Словʼянськом у квітні 2014 року.

Крім того, Сухаревський є автором відомого гасла "Бачиш – стріляй", який вже можна побачити на шевронах чи навіть почути у піснях.

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