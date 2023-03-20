Цю прокремлівську організацію очолює керівник "центрального комітету більшовиків" Юрій Щіпков, який перебуває у Москві.

Служба безпеки України знешкодила у Києві та ще шести областях підпільні осередки "комуністичної партії більшовиків".

Як повідомляється на сторінці СБУ у Facebook, СБУ запобігла новим спробам російських спецслужб дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в Україні в умовах війни.

Зокрема, к результаті спецоперації у Києві та ще шістьох регіонах нашої держави нейтралізовано підпільні осередки так званої "комуністичної партії Радянського Союзу".

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"Це підконтрольна ФСБ російська організація, яка бере активну участь у проведенні підривної діяльності проти України. Після повномасштабного вторгнення організатори об’єднання намагались створити в нашій державі розгалужену мережу власних "обкомів". Їхні "активісти" мали закликати до масової підтримки російських окупантів та облаштовувати "комендатури" для збору розвідданих та підготовки ворожих диверсій", - йдеться у повідомленні.

Так, ці об'єднання агітували приєднуватись місцевих жителів до власних осередків, у тому числі колишніх та діючих військових, які розпочинали службу за часів Радянського Союзу.

"Встановлено, що прокремлівську організацію очолює Юрій Щіпков – керівник "центрального комітету більшовиків", який перебуває у Москві. Саме за його вказівкою було створено підпільні "філії" об’єднання у Києві, а також Харківській, Львівській, Дніпропетровській, Запорізькій, Вінницькій та Чернігівській областях", - сказано у повідомленні.

При цьому до їх функціонування ворог залучив понад 45 осіб, які використовували власні оселі для конспіративних зустрічей учасників ворожого підпілля та планування підривних заходів.

"Вказівки на проведення злочинних дій отримували безпосередньо від очільника московського "центрального комітету" через спеціально створений анонімний Телеграм-канал", - йдеться у повідомленні.

Як заявляють в СБУ, завдяки оперативному втручанню спецслужби жоден із ворожих планів щодо підривної діяльності не був втілений у життя.

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів правоохоронці виявили російські паспорти, незареєстровану зброю та боєприпаси, мобільні телефони із доказами листування з російським "куратором" та прокремлівські агітаційні матеріали.

За матеріалами СБУ, одному з організаторів об’єднання повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 109 (розповсюдження матеріалів із публічними закликами до насильницького захоплення державної влади) та ст. 436 (публічні заклики до розв’язання воєнного конфлікту).

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших причетних.

Затримання зрадників і колаборантів - деталі

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