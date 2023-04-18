Колаборанти насаджують закони РФ, вишукують партизанів, агітують до співпраці з ворогом, пригнічують спротив.

У Запорізькій області підозри в держзраді отримали ще п'ятеро екс-правоохоронців, які досі прислужують окупантам.

Як повідомило Держбюро розслідувань, заочно повідомлено про підозру у державній зраді ще п’ятьом колишнім працівникам правоохоронних органів у Запорізькій області, які досі прислуговують окупантам.

Зокрема, на початку тимчасової окупації Запорізької області старша інспекторка та патрульна Василівського районного управління стали працювати у так званій "народній міліції м. Кам’янка-Дніпровська", до них доєднався ще один патрульний цього ж управління.

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"Правоохоронець, що відповідав за забезпечення роботи спеціальних майданчиків центру ГУНП, погодився на працевлаштування в іншому незаконно створеному правоохоронному органі – "народній міліції м. Дніпрорудне". А працівник відділу реагування Мелітопольського районного управління знайшов себе у "народній міліції м. Василівка", - розповіли у ДБР.

Зазначається, що усі п'ятеро фігурантів досі служать ворогу, виконують вказівки загарбників та отримують винагороду у рублях.

"Формально вони патрулюють вулиці міста, здійснюють чергування, охороняють громадський порядок. Насправді насаджують закони РФ, вишукують партизанів, агітують до співпраці з ворогом, пригнічують спротив. Всі вони стали невіддільним елементом каральної окупаційної машини", - сказано у повідомленні.

Всім їм повідомлено про підозру у державній зраді (ч.2 ст. 111 Кримінального кодексу), санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Зрадники України

З початку війни СБУ та інші уповноважені органи постійно вираховують і затримують російських посіпак, які перейшли на службу до ворога. Так, наприклад 14 квітня СБУ затримала трьох ворожих поплічників у звільнених районах Харківської області. Серед них - двоє жителів Вовчанського району, колишні чиновники органів місцевого самоврядування.

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